Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг
Trustee Plus — мультивалютний сервіс для вигідного та зручного керування активами у форматі мобільного застосунку — поділився інформацією про найпопулярніші криптобіржі серед своїх клієнтів.
Як свідчать дані компанії, більшість користувачів використовують одну, або дві криптобіржі. Найбільшу кількість криптобірж — 12 — використовує найменше інвесторів.
Взаємодія з біржами:
- середня кількість бірж з якою взаємодіє користувач — 3,28;
- максимальну кількість в 12 бірж використовують 0,006% користувачів;
- 29,65% користувачів — використовують одну біржу;
- 22,18% користувачів — використовують дві біржі;
- 15,63% користувачів — використовують три біржі;
- 11,33% користувачів — чотири біржі;
- 8,17% користувачів — п’ять бірж;
- 13% користувачів — від 6 до 11 бірж.
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«Дані чітко демонструють, що більшість користувачів не обмежуються лише однією біржею, а розподіляють активи між кількома платформами. Середній показник взаємодії у 3,28 біржі на одного користувача підтверджує тренд диверсифікації, який стає все більш актуальним у контексті ризик-менеджменту та пошуку кращих торгових умов. Очікувано, що лідером залишається Binance із вражаючими 92,4%, але цікаво бачити значну присутність Bybit та OKX, які закріпилися в топі. Водночас, частка бірж поза лідируючою трійкою свідчить про високий рівень конкуренції на ринку та потребу користувачів у додаткових можливостях», — прокоментувала дані СТО Trustee Plus Ксенія Житомирська.
Рейтинг бірж (більше 100%):
- Binance — 92,40%;
- Bybit — 71,20%;
- OKX — 36,60%;
- MEXC — 31%;
- KuCoin — 22%;
- HTX — 20,30%;
- Bitget — 18,50%;
- WhiteBIT — 11,20%;
- Gate. io — 10,90%;
- Kraken — 5,99%;
- Bitfinex — 5,35%;
- KUNA — 1,83%;
- Cex. io — 0,95%
Нагадаємо, у 2024 році інвестиції в криптовалюту та індустрія цифрових грошей зробила величезний крок до прийняття криптовалюти та її інтеграції у світову фінансову систему. У яку криптовалюту інвестувати на 2025 рік? Дедалі більше користувачів робить вибір на користь цифрової валюти, що дає змогу експертам вважати, що на нас чекає суперцикл, якого раніше не було в історії. Варіанти, на які варто звернути увагу — тут.
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