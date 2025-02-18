Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг

Криптовалюта
53
Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг
Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг
Trustee Plus — мультивалютний сервіс для вигідного та зручного керування активами у форматі мобільного застосунку — поділився інформацією про найпопулярніші криптобіржі серед своїх клієнтів.
Як свідчать дані компанії, більшість користувачів використовують одну, або дві криптобіржі. Найбільшу кількість криптобірж — 12 — використовує найменше інвесторів.
Взаємодія з біржами:
  • середня кількість бірж з якою взаємодіє користувач — 3,28;
  • максимальну кількість в 12 бірж використовують 0,006% користувачів;
  • 29,65% користувачів — використовують одну біржу;
  • 22,18% користувачів — використовують дві біржі;
  • 15,63% користувачів — використовують три біржі;
  • 11,33% користувачів — чотири біржі;
  • 8,17% користувачів — п’ять бірж;
  • 13% користувачів — від 6 до 11 бірж.
Інфографіка: Trustee Plus
Інфографіка: Trustee Plus

Курс криптовалют до долара 💵

«Дані чітко демонструють, що більшість користувачів не обмежуються лише однією біржею, а розподіляють активи між кількома платформами. Середній показник взаємодії у 3,28 біржі на одного користувача підтверджує тренд диверсифікації, який стає все більш актуальним у контексті ризик-менеджменту та пошуку кращих торгових умов. Очікувано, що лідером залишається Binance із вражаючими 92,4%, але цікаво бачити значну присутність Bybit та OKX, які закріпилися в топі. Водночас, частка бірж поза лідируючою трійкою свідчить про високий рівень конкуренції на ринку та потребу користувачів у додаткових можливостях», — прокоментувала дані СТО Trustee Plus Ксенія Житомирська.
Інфографіка: Trustee Plus
Інфографіка: Trustee Plus
Рейтинг бірж (більше 100%):
  • Binance — 92,40%;
  • Bybit — 71,20%;
  • OKX — 36,60%;
  • MEXC — 31%;
  • KuCoin — 22%;
  • HTX — 20,30%;
  • Bitget — 18,50%;
  • WhiteBIT — 11,20%;
  • Gate. io — 10,90%;
  • Kraken — 5,99%;
  • Bitfinex — 5,35%;
  • KUNA — 1,83%;
  • Cex. io — 0,95%
Інфографіка: Trustee Plus
Інфографіка: Trustee Plus
Нагадаємо, у 2024 році інвестиції в криптовалюту та індустрія цифрових грошей зробила величезний крок до прийняття криптовалюти та її інтеграції у світову фінансову систему. У яку криптовалюту інвестувати на 2025 рік? Дедалі більше користувачів робить вибір на користь цифрової валюти, що дає змогу експертам вважати, що на нас чекає суперцикл, якого раніше не було в історії. Варіанти, на які варто звернути увагу — тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.