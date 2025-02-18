Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг Сьогодні 16:47 — Криптовалюта

Які криптобіржі обирають інвестори — рейтинг

Trustee Plus — мультивалютний сервіс для вигідного та зручного керування активами у форматі мобільного застосунку — поділився інформацією про найпопулярніші криптобіржі серед своїх клієнтів.

Як свідчать дані компанії, більшість користувачів використовують одну, або дві криптобіржі. Найбільшу кількість криптобірж — 12 — використовує найменше інвесторів.

Взаємодія з біржами:

середня кількість бірж з якою взаємодіє користувач — 3,28;

максимальну кількість в 12 бірж використовують 0,006% користувачів;

29,65% користувачів — використовують одну біржу;

22,18% користувачів — використовують дві біржі;

15,63% користувачів — використовують три біржі;

11,33% користувачів — чотири біржі;

8,17% користувачів — п’ять бірж;

13% користувачів — від 6 до 11 бірж.

Інфографіка: Trustee Plus

«Дані чітко демонструють, що більшість користувачів не обмежуються лише однією біржею, а розподіляють активи між кількома платформами. Середній показник взаємодії у 3,28 біржі на одного користувача підтверджує тренд диверсифікації, який стає все більш актуальним у контексті ризик-менеджменту та пошуку кращих торгових умов. Очікувано, що лідером залишається Binance із вражаючими 92,4%, але цікаво бачити значну присутність Bybit та OKX, які закріпилися в топі. Водночас, частка бірж поза лідируючою трійкою свідчить про високий рівень конкуренції на ринку та потребу користувачів у додаткових можливостях», — прокоментувала дані СТО Trustee Plus Ксенія Житомирська.

Інфографіка: Trustee Plus

Рейтинг бірж (більше 100%):

Binance — 92,40%;

Bybit — 71,20%;

OKX — 36,60%;

MEXC — 31%;

KuCoin — 22%;

HTX — 20,30%;

Bitget — 18,50%;

WhiteBIT — 11,20%;

Gate. io — 10,90%;

Kraken — 5,99%;

Bitfinex — 5,35%;

KUNA — 1,83%;

Cex. io — 0,95%

Інфографіка: Trustee Plus

Нагадаємо, у 2024 році інвестиції в криптовалюту та індустрія цифрових грошей зробила величезний крок до прийняття криптовалюти та її інтеграції у світову фінансову систему. У яку криптовалюту інвестувати на 2025 рік? Дедалі більше користувачів робить вибір на користь цифрової валюти, що дає змогу експертам вважати, що на нас чекає суперцикл, якого раніше не було в історії. Варіанти, на які варто звернути увагу — тут.

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