Які країни є найбільшими автовиробниками у світі — Finance.ua

Які країни є найбільшими автовиробниками у світі Сьогодні 20:21 — Технології&Авто

Які країни є найбільшими автовиробниками у світі

За перші 9 місяців 2024 року глобальне виробництво автотранспорту склало 66,1 мільйона одиниць, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Виготовлення легкових та комерційних автомобілів

З цієї кількості 47,5 мільйона одиниць припадає на легкові автомобілі, що на 1% менше, ніж торік.

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Легких комерційних авто виготовлено 15,7 мільйона одиниць (-2%), а великих вантажних авто — 2,7 мільйона одиниць (-1%).

Водночас виробництво автобусів зросло на 15%, досягнувши 204 тисяч одиниць.

Лідери у виробництві

Найбільшим автовиробником залишається Китай, де виготовлено майже 21,5 мільйона одиниць автотранспорту (+2%).

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На другому місці США з результатом 8,1 мільйона одиниць (+0,3%), а Японія зайняла третє місце з показником 6 мільйонів одиниць (-9%).

До п’ятірки лідерів увійшли також Індія (4,6 мільйона одиниць, +3%) та Мексика (3,2 мільйона одиниць, +6%).

Нагадаємо, загальна сума витрат на нові легкові автомобілі в Україні у 2024 році склала понад 125 мільярдів гривень. Це на 18% більше, ніж у 2023 році.

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