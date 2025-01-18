10 автовиробників, автомобілі яких потребують великих витрат на обслуговування — Finance.ua

10 автовиробників, автомобілі яких потребують великих витрат на обслуговування
Новий автомобіль — це тільки початок витрат. Деякі марки вимагають особливо великих витрат на обслуговування і ремонт, стверджують експерти Consumer Reports за підсумками аналізу ефективності ремонту і ТО сотень тисяч машин за 100-бальною системою.
Список найгірших марок за версією Consumer Reports:
- Ford отримав оцінку надійності 44. Бренд зосередився на позашляховиках і пікапах, але їхня надійність виявилася набагато нижчою за середню.
- Genesis — люксова марка Hyundai — оцінена в 40 балів через складне управління і недостатню надійність.
- Volvo удостоївся лише 38 балів через застарівання бензинових моделей, надійність яких залишає бажати кращого.
- Chevrolet з оцінкою 37 пропонує представницький вибір машин, якість і надійність яких визнані низькими.
- Tesla, хоч і вражає запасом ходу і зарядними станціями, отримала 36 балів через нестабільну якість збірки і дороге обслуговування.
- Volkswagen набрав 34 бали. Колись їхнє керування вважалося найкращим, але тепер викликає проблеми.
- Jeep, незважаючи на популярність, отримав 33 бали. Слабка економія палива і проблеми з надійністю позначилися на оцінці.
- GMC теж із 33 балами. Це трохи поліпшені версії Chevrolet, але з тими ж проблемами.
- Cadillac набрав лише 27 балів. Електрокари цього люксового бренду не рятують від низьких оцінок надійності.
- Rivian опинився на самому дні рейтингу з 14-ма балами. Електричні вантажівки та позашляховики вражають функціями, проте надійність усієї цієї продукції йде до нуля.
Машини перерахованих вище брендів можуть стати серйозним навантаженням для бюджету власників, резюмують автори дослідження.
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