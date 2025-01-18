10 автовиробників, автомобілі яких потребують великих витрат на обслуговування — Finance.ua

10 автовиробників, автомобілі яких потребують великих витрат на обслуговування 18.01.2025, 00:48 — Технології&Авто

10 автовиробників, автомобілі яких потребують великих витрат на обслуговування

Новий автомобіль — це тільки початок витрат. Деякі марки вимагають особливо великих витрат на обслуговування і ремонт, стверджують експерти Consumer Reports за підсумками аналізу ефективності ремонту і ТО сотень тисяч машин за 100-бальною системою.

Список найгірших марок за версією Consumer Reports:

Ford отримав оцінку надійності 44. Бренд зосередився на позашляховиках і пікапах, але їхня надійність виявилася набагато нижчою за середню. Genesis — люксова марка Hyundai — оцінена в 40 балів через складне управління і недостатню надійність. Volvo удостоївся лише 38 балів через застарівання бензинових моделей, надійність яких залишає бажати кращого. Chevrolet з оцінкою 37 пропонує представницький вибір машин, якість і надійність яких визнані низькими. Tesla, хоч і вражає запасом ходу і зарядними станціями, отримала 36 балів через нестабільну якість збірки і дороге обслуговування. Volkswagen набрав 34 бали. Колись їхнє керування вважалося найкращим, але тепер викликає проблеми. Jeep, незважаючи на популярність, отримав 33 бали. Слабка економія палива і проблеми з надійністю позначилися на оцінці. GMC теж із 33 балами. Це трохи поліпшені версії Chevrolet, але з тими ж проблемами. Cadillac набрав лише 27 балів. Електрокари цього люксового бренду не рятують від низьких оцінок надійності. Rivian опинився на самому дні рейтингу з 14-ма балами. Електричні вантажівки та позашляховики вражають функціями, проте надійність усієї цієї продукції йде до нуля.

Машини перерахованих вище брендів можуть стати серйозним навантаженням для бюджету власників, резюмують автори дослідження.

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