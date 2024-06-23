Які існують фінансові ризики та на що варто звернути увагу — Finance.ua

Які існують фінансові ризики та на що варто звернути увагу Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Які існують фінансові ризики та на що варто звернути увагу

Ухвалюючи фінансові рішення, потрібно враховувати можливі ризики та оцінювати ймовірні наслідки.

Про це пише Фінкульт.

Зазначається, що фінансовий ризик — це потенційна небезпека втрати фінансових ресурсів.

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Ризик втрати платоспроможності

Регулярні грошові надходження можуть несподівано припинитись або значно зменшитись через хворобу або втрату роботи.

У похилому віці людина поступово втрачає здатність заробляти гроші. Доходи підприємців можуть впасти через зниження попиту на їх продукцію.

Особиста фінансова подушка безпеки допомагає пережити складний період в житті.

Ризик втрати фінансової стійкості

Фінансова стійкість може постраждати через втрату майна, чи відшкодування збитків, завданих іншим людям.

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Страхування майна — рекомендований спосіб захисту від такого ризику. Можна застрахувати своє майно або укласти договір страхування цивільної відповідальності для виплати компенсації постраждалим особам.

Ризик боргів або кредитний ризик

Якщо людина витрачає більше грошей, ніж заробляє, постійно бере кредити, погашає старі кредити за рахунок нових, вона може потрапити у «боргову яму».

Кредитний ризик — це розмір ймовірних фінансових втрат у випадку, якщо позичальник не виконає свої зобов’язання виплатити кредит.

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Перевіряючи доходи позичальника, кредитні компанії завжди оцінюють кредитний ризик та перевіряють кредитну історію клієнта.

Ризик втрати грошей в банку

Це ризик вкладника втратити гроші, які він розміщує на рахунках в банківській установі.

Важливо знати, що гарантії Фонду поширюються на вклади в усіх діючих банках України.

Фонд відшкодовує кошти вкладників, залучені відповідно до договору банківського рахунку та договору банківського вкладу (депозиту) у розмірі вкладу, включаючи відсотки, в межах граничної суми відшкодування.

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На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі. А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.

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