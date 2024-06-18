Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України — Finance.ua
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Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України
Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9559-д, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України. За проголосували 303 депутати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт дає можливість місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову й матеріальну підтримку сектору безпеки і оборони у період дії воєнного стану, затверджувати місцеві програми такої підтримки. Однак це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерству оборони.
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Також проєкт закону передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно. На таких засіданнях можуть розглядати тільки:
  • невідкладні зміни до місцевого бюджету;
  • невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;
  • питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;
  • процедурні питання.
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Під час дистанційних засідань не можуть розглядати розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, рішення з яких приймається таємним голосуванням.
Разом з цим законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.
За матеріалами:
theБабель
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