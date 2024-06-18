Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України — Finance.ua

Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати Сили оборони України

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9559-д , який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони України. За проголосували 303 депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт дає можливість місцевим радам ухвалювати рішення про фінансову й матеріальну підтримку сектору безпеки і оборони у період дії воєнного стану, затверджувати місцеві програми такої підтримки. Однак це не стосується надання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухівки. Про свої рішення ради мають повідомляти Міністерству оборони.

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Також проєкт закону передбачає, що засідання органів місцевого самоврядування можуть проводитися дистанційно. На таких засіданнях можуть розглядати тільки:

невідкладні зміни до місцевого бюджету;

невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

роботи в галузі оборони, зокрема надання фінансової та матеріальної підтримки Силам оборони;

питання усунення з публічного простору символіки російської імперської політики;

процедурні питання.

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Під час дистанційних засідань не можуть розглядати розпорядження земельними та природними ресурсами, а також питання, рішення з яких приймається таємним голосуванням.

Разом з цим законопроєкт врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

theБабель За матеріалами:

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