Як знайти інформацію про свої судові справи — Finance.ua

Як знайти інформацію про свої судові справи Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Як знайти інформацію про свої судові справи

Іноді трапляються ситуації, що адресат не отримує лист по судовій справі. Це може бути повʼязано, наприклад, зі зміною місця проживання чи перебування без повідомлення про це суду. У такому випадку лист надходить за місцем прописки, а адресат може про це не дізнатися.

«Юридичний порадник для ВПО» розповів , як самостійно знайти інформацію про свої судові справи.

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Застосунок «Дія»

Найпростіший і найшвидший спосіб отримати інформацію про свої судові справи — скористатися застосунком «Дія».

Завантажте застосунок «Дія» або оновітль його до найновішої версії;

у меню «Сервіси» оберіть «Судові послуги»;



у розділі «Судові послуги» оберіть «Судові справи».



У застосунку відображаються всі призначені судові засідання та судові рішення.

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Сповіщення про судові засідання та судові рішення в застосунок надходять від усіх судів, окрім Київського апеляційного суду та Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Про призначене судове засідання «Дія» також сповістить за допомогою push-повідомлення.

Офіційний сайт «Судова влада України»

Зайдіть на сайт;

оберіть розділ «Справи», далі натисніть «Інформація щодо стану розгляду справ»;



якщо вам відомий номер вашої справи — заповніть його в полі «Номер справи»;



якщо ж ви просто хочете промоніторити ситуацію щодо себе — у полі «Сторона по справі» вкажіть своє прізвище, ім'я та по батькові і натисніть «Пошук».



На сайті буде відображена інформація як по актуальних, так і по завершених справах, а також по кожній конкретній справі - назва суду, номер справи та номер провадження, сторони по справі, предмет позову, стадія розгляду справи (розглянуто, відкрите провадження.) тощо.

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Щоб переглянути рішення по конкретній справі наведіть на рядок справи і оберіть «Судові рішення».

Єдиний державний реєстр судових рішень

Це офіційний державний ресурс , на якому можна знайти всі судові рішення всіх судів України.

Однак аби знайти в цьому реєстрі рішення саме по своїй справі, слід обов’язково знати або номер справи, або номер рішення. За прізвищем та ім'ям, на жаль, знайти не вийде.

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