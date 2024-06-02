Міністр юстиції відповів, де служитимуть добровільно мобілізовані засуджені — Finance.ua
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Міністр юстиції відповів, де служитимуть добровільно мобілізовані засуджені

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Міністр юстиції відповів, де служитимуть добровільно мобілізовані засуджені
Міністр юстиції відповів, де служитимуть добровільно мобілізовані засуджені
Українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах без змішування з іншими військовими.
Про це повідомив міністр юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.
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«Станом наразі це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями», — зазначив Малюська.
За словами міністра, засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.
При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.
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Нагадаємо, для мобілізованих засуджених не передбачена щорічна основна відпустка. Проте, вони зможуть отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 днів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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