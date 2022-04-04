Як змінився український авторинок з початку війни — Finance.ua

Як змінився український авторинок з початку війни

Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Як змінився український авторинок з початку війни

Експерти Інституту досліджень авторинку описали ключові зміни та тенденції на ринку та висловили своє бачення причин тих чи інших процесів.

Оскільки Сервісні центри МВС не реєстрували угоди купівлі-продажу транспортних засобів, точні дані про активність на авторинку також тимчасово недоступні. Проте експерти використали дані сайту auto.ria.com, які показують загальну картину на автомобільному ринку України.

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Ключові зміни, що відбулись

Значна кількість автомобілів пошкоджена, знищена або покинула територію України. За попередніми оцінками, безповоротно втрачено мінімум 500 тисяч транспортних засобів, ще 300 тисяч покинуло територію України. Загалом з активної частини авторинку вибув понад мільйон авто.

Попит на транспортні засоби не знизився — на окремі моделі навпаки, він міг в певні моменти перевищувати пропозицію. Як наслідок кількість пропозицій з продажу вживаних авто (у рамках auto.ria.com) зменшилася удвічі: зі 160 тисяч в лютому до 85 тисяч на сьогодні.

Пропозиція продажу авто більшою мірою зберігається в регіонах, де не тривають активні бойові дії. Лідером виявилася Львівська область. Наразі в регіоні продається 11 тисяч автомобілів, що становить 13% від загальної кількості оголошень на згаданому ресурсі.

Цінова структура ринку не змінилася: більшості українців, як і раніше, цікаві автомобілі вартістю $5-8 тисяч.

Рейтинг найпопулярніших моделей суттєво змінився. З «топів», які у звичних умовах майже повторювалися з місяця у місяць, зникли раніше популярні моделі. Найбільший інтерес покупців простежувався до Mercedes-Benz Vito. Це можна пояснити практичністю та універсальністю, які у воєнний час неабияк важливі.

Суттєво зменшилась кількість пропозицій продажу нових авто, частина автосалонів тимчасово припинили свою роботу. Проте активність на ринку присутня. На auto.ria.com дилери пропонують до продажу 763 легковики.

Автомобілебудування в Україні фактично зупинилося. Кількість виготовлених машин методом великовузлового складання на українських заводах і до повномасштабного вторгнення була невеликою, близько 1000 легковиків у місяць.

Чого варто чекати в майбутньому?

В умовах війни неможливо зробити точний прогноз, адже ми перебуваємо в умовах повної невизначеності, і ситуація може змінитися в будь-який момент. Тому експерти виділили глобальні тенденції, які з великою ймовірністю можуть відбутися в майбутньому.

Світоглядні зміни сприйняття автомобілів. Після того, як машини врятували сотні тисяч українців, давши можливість евакуюватися з особливо гарячих точок, та сотень тисяч тонн перевезеної волонтерської допомоги, типово-радянське «авто — це розкіш» відійде в минуле. Автомобіль нарешті сприйматимуть просто як засіб для пересування та роботи.

Cкасування митних платежів на період воєнного стану (закон вже ухвалено, очікуємо підпису Президента), та лібералізація імпорту після перемоги. Для відновлення економіки та розвитку малого і середнього бізнесу доступний транспорт буде неабияк потрібен.

Втрачені та знищені автомобілі замінюватимуть ввезеними з-за кордону.

Зростання вартості пального впливатиме на популярність тих чи інших моделей. Зростатиме попит на економні автомобілі.

Зменшиться кількість вживаних радянських та російських авто. На зменшення популярності впливатиме як подорожчання пального, так і можливі складнощі із постачанням запчастин. Особливо процесу сприятиме здешевлення легалізації вживаних авто з-за кордону.

Попит на нові авто може бути невисоким через загальне зниження купівельної спроможності українців, а також відсутність програм кредитування та лізингу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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