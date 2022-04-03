Як діяти при ДТП за кордоном: корисні поради — Finance.ua

Як діяти при ДТП за кордоном: корисні поради

Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Немало громадян через небезпеку в Україні виїхали до сусідніх держав. Чимало з них — добиралися туди на власних автівках.

Однак на дорозі завжди потрібно бути пильним, особливо за кордоном, адже мінімальне порушення — і можна «влетіти» на непоганий штраф.

Як поводитися при страховому випадку в іншій країні — розповіла керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Дар’я Горбач під час вебінару «Зелена картка: все що потрібно знати при виїзді за кордон».

1. Перше, що ви повинні зробити — це зафіксувати місце ДТП, обов’язково сфотографувавши і місце пригоди, і пошкодження всіх автомобілів.

2. Викличте поліцію та інші служби за необхідності. При цьому не залишайте місце ДТП до приїзду поліції, а також не торкайтеся ні до чого — навіть якщо автомобіль заважає проїзду чи взагалі перекриває рух інших автівок, ні в якому разі не можна його чіпати.

«Якщо поліція надала вам згоду на це, пошкодження авто є незначними, а також немає постраждалих, то можна оформити Європротокол. Обов’язковою умовою його оформлення є те, що всі його учасники повинні мати поліси страхування — або автоцивілка, або Зелена картка, або прикордонне страхування», — порадила експертка.

3. Наступний крок, про який доведеться подбати — збір даних всіх інших учасників ДТП та свідків. Запишіть прізвище водія, його контактний телефон, назву страхової компанії, номер полісу. Дізнайтеся контакти свідків.

Не підписуйте ніяких документів, зміст яких вам незрозумілий. Але якщо цього не уникнути, зазначте українською мовою, що ви не розумієте змісту документу та мови, якою він складений.

4. Сфотографуйте всі документи, які були оформлені на місці ДТП (довідка поліції, Європротокол тощо). Експерти взагалі радять фотографувати все, що можна — зайвим воно не буде.

5. Після всього цього варто проінформувати свою страхову компанію про страховий випадок.

«У багатьох страхових компаній зараз є QR-код, у який зашите посилання на сайт страхової компанії, де ви можете залишити електронну заявку — так вам одразу надійде номер вашої страхової справи і інформація про те, що ваше звернення зафіксоване», — підсумувала Горбач.

Чи потрібна Зелена карта для виїзду за кордон?

Нагадаємо, 1 березня 2022 року Нацбанк України видав розпорядження, згідно з яким громадянам, що мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потрібно мати поліс страхування «Зелена картка». Таких домовленостей досягли з 4 країнами — Польщею, Угорщиною, Молдовою та Словаччиною. Тобто при перетині кордону з цими країнами наявність Зеленої картки не перевірятиметься.

Однак експерти зазначають, що згідно з рішенням НБУ, країни домовилися про те, щоб цей поліс не перевіряти. Але рішення про те, щоб у водіїв не було Зеленої картки, не було. Тобто водії можуть виїхати без Зеленої картки, але оформити її чи інше страхування все ж доведеться.

Ми як надійний та найбільший маркетплейс в Україні намагаємось зробити купівлю полісів максимально доступною та простою. Тож бережіть свій час та нерви — оформлюйте Зелену карту на Finance.ua.

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