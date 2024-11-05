Як змінювалася середня вартість пального за останні п’ять років — Finance.ua

Як змінювалася середня вартість пального за останні п’ять років Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Як змінювалася середня вартість пального за останні п’ять років

В Україні поетапно підвищуватимуть акцизи на різні види пального, процес триватиме до 1 січня 2028 року. Відповідний закон влітку ухвалила Верховна рада, у вересні його підписав президент. При цьому бензин, дизельне пальне і скраплений газ і без того суттєво зросли в ціні за час повномасштабного вторгнення рф, у тому числі через атаки на НПЗ та збільшення витрат пального на потреби армії.

Про це пише «Слово і діло».

Як змінювалася середня вартість пального з 2019 до 2024 рік

Бензин А-95

У 2019 році одна з найпопулярніших марок бензину в середньому коштувала 28,6 грн за літр. За перші півроку 2020 року пальне впало в ціні до 21,8 грн за літр, проте до кінця року зупинилося на позначці 24,9 грн за літр. Протягом 2021 бензин подорожчав до 30,4 грн за літр, така ж ціна зберігалася перші чотири місяці 2022 року.

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Проте вже з травня А-95 підскочив у ціні до 42,5 грн за літр. До кінця першого року великої війни пальне продавали на АЗС по 51,3 грн за літр. У 2023 році вартість бензину трохи знизилася, в червні його можна було купити за ціною 44,7 грн за літр. Але до кінця року цінник знову виріс і сягнув 52−55 грн за один літр. Цього року бензин марки А-95 почав дорожчати з квітня (54,4 грн за літр) і до вересня його середня вартість вже становила 56,6 грн за літр.

Таким чином, за п’ять років бензин здорожчав вдвічі.

Дизельне пальне

У 2019 році дизпальне продавали за ціною 27,9 грн за один літр. Протягом 2020 року, як і бензин, пальне здешевшало до 24 грн за літр. У 2021 році ціна почала поступово підвищуватися і в листопаді дизельне пальне вже коштувало 30,5 грн за літр. До квітня 2022 року ціна залишалася на рівні 37 грн за літр, але в травні та в червні було відразу два різкі стрибки в ціні — до 46,2 та 56,5 грн за літр відповідно.

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Під кінець першого року вторгнення росії середня ціна дизпального була 55 грн за літр. У 2023 році ціна тимчасово повернулася до позначок 44−46 грн за літр, але під кінець року знову зросла до 52,6 грн за літр. Трохи подешевшало дизельне пальне на початку 2024 року, але з червня до вересня ціна зафіксувалася на рівні трохи більше ніж 52 грн за літр. Тобто, за п’ять років ціна встигла зрости також майже вдвічі.

Зріджений газ

Протягом 2019 та 2020 року зріджений газ був відносно стабільним у ціні та тримався на позначках 11,8 — 12,7 грн за літр. Подорожчання почалося з лютого 2021 року. За весь рік газ зріс у ціні з 14,5 до 19 грн за один літр. У 2022 році зріджений газ почав дорожчати у березні (22,3 грн за літр), у червні він коштував уже 42,2 грн за літр. Після цього вартість почала знижуватися і до грудня становила 29 грн за літр. У 2023 році ціна на газ впала за перші півроку і вже традиційно знову зросла ближче до зими. У грудні його продавали за 33,2 грн за літр.

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Від початку цього року зріджений газ почала дешевшати, повернувшись навесні та влітку до позначок 26−27 грн за літр. Восени середня вартість газу була на рівні 30 грн за літр. На тлі зростання цін на бензин та дизпальне скраплений газ за п’ять років подорожчав найбільше — майже втричі.

Інфографіка: «Слово і діло»

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