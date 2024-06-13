Як змінилися ціни за місяць: що стало дешевше (таблиця) — Finance.ua

Як змінилися ціни за місяць: що стало дешевше (таблиця) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як змінилися ціни за місяць: що стало дешевше (таблиця)

Як повідомляє Державна служба статистики, в травні 2024 року середні ціни на яйця впали на 14,6%.

Наприклад, молоко подешевшало на 1,9% - до 38,7 гривень за літр.

Порівняльна таблиця за місяцями 2024 року:

Капуста подорожчала на 16,3% до 23,6 гривень за кілограм, цибуля — на 61,8% до 25,9 гривень за кілограм, буряк на 43,4% до 25,5 гривень за кілограм, морква — на 37,7% - до 16,6 гривень за кілограм.

середня зарплата: у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% вище, ніж минулого року. Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни. Нагадаємо, в Україні зросла у першому кварталі вона склала 18,9 тисяч гривень, що, ніж минулого року. Щоправда, у доларовому еквіваленті вона все одно нижча, ніж до повномасштабної війни.

Найвищі доходи традиційно зберігаються у секторі інформації та телекомунікацій, а найнижчі — у сфері освіти та культури.

На другому місці за рівнем зарплати — сфера фінансової та страхової діяльності: перший квартал 2021-го — 23,6 тисячі гривень, 2022-го — 31 тисяча, 2023-го — 33,1 тисячі. Цього року середня зарплата у цій сфері зросла на 18,2% - до 39,1 тис. гривень.

Довідка Finance.ua:

У 2023 році ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з 2022 роком зросли в середньому на 14,5%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку. Про це повідомляє Державн аслужба статистики. Таким чином, зростання цін на житло було майже втричі вищим, ніж офіційний рівень інфляції (5,1%).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за 2023 рік зросли на 12,8%, на вторинному — на 15,6%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%. На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень. У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

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