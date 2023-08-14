Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків

Енергетика
58
Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків
Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків
Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін на пальне у липні 2023 року.
Подорожчання спричинене підвищенням податків.
За даними статистичного відомства, у червні, порівняно з червнем, бензин А-92 подорожчав на 14,9% до 47,1 гривень за літр, бензин А-95 на 7,1% до 49,1 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 9,8% - до 48,5 гривень за літр.
Читайте також
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 6,8% - до 23,6 гривень за літр.
Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків
Нагадаємо, з 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10−12 гривень, на дизельне пальне — на 8−10 гривень.
Як раніше повідомляли експерти Консалтингової групи «А-95», із 30 червня по 31 липня бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 3,70 грн/л (до 48,61 грн/л), А-95+ - на 3,44 грн/л (до 47,81 грн/л), дизпаливо — на 4,40 грн/л (до 47,81 грн/л). Водночас ціна на автогаз зросла на 1,53 грн/л (до 23,46 грн/л).
Також радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко прогнозував, що ціни на бензин можуть зрости на 1−2 гривні протягом серпня, але це відбудеться не за один тиждень.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.