Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків — Finance.ua

Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків Сьогодні 19:05 — Енергетика

Як змінились ціни на бензин та дизель за місяць після підвищення податків

Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін на пальне у липні 2023 року.

Подорожчання спричинене підвищенням податків.

За даними статистичного відомства, у червні, порівняно з червнем, бензин А-92 подорожчав на 14,9% до 47,1 гривень за літр, бензин А-95 на 7,1% до 49,1 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 9,8% - до 48,5 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 6,8% - до 23,6 гривень за літр.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10−12 гривень, на дизельне пальне — на 8−10 гривень.

Як раніше повідомляли експерти Консалтингової групи «А-95», із 30 червня по 31 липня бензин А-95 у роздробі подорожчав у середньому на 3,70 грн/л (до 48,61 грн/л), А-95+ - на 3,44 грн/л (до 47,81 грн/л), дизпаливо — на 4,40 грн/л (до 47,81 грн/л). Водночас ціна на автогаз зросла на 1,53 грн/л (до 23,46 грн/л).

Також радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко прогнозував , що ціни на бензин можуть зрости на 1−2 гривні протягом серпня, але це відбудеться не за один тиждень.

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