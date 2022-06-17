Як живуть українці в Польщі, і скільки готові повернутися в Україну (інфографіка) — Finance.ua

Як живуть українці в Польщі, і скільки готові повернутися в Україну (інфографіка)

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Після початку війни в Україні з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2022 року 7 мільйонів 700 тисяч українців змушені були покинути свої домівки в пошуках безпечного місця.

Три мільйони 416 з них прибули до Польщі з початку війни до 16 травня 2022 року.

Команда науково-дослідної лабораторії «Міждисциплінарна війна в Україні» досліджувала найважливіші проблеми, з якими стикаються українські біженці в Польщі.

Опитування проводилося за допомогою комп’ютерного веб-інтерв’ю (CAWI) з 15 квітня по 10 травня. Його розповсюдили в соціальних мережах серед українських біженців.

Майже половина респондентів (48 відсотків) раніше не були в Польщі. Інші відвідували Польщу до війни. 43 відсотки перебували в нашій країні короткочасно, 7 відсотків залишилися довше, а 2 відсотки прожили в Польщі рік і довше

Житло

Біженці зазвичай самі орендують квартири чи будинки і платять за них (28%) або користуються житлом, за яке платить хтось інший (16%). Деякі живуть у польських сім’ях (17%) або їхніх родичів з України, які раніше прибули до Польщі (12%).

Деякі живуть у приміщеннях, наданих поляками (11 відсотків). 8% проживають у номерах, які надаються безкоштовно в готелях і хостелах. 3 відсотки живуть в інших типах місць, наприклад, парафія, будинок пожежника, поліклініка.

Стільки ж задекларували проживання в українській родині (3 відсотки). 4 особи перебувають у спортивних залах або на базарі з матрацами та ліжками.

Повернення додому

Дослідження показує, що 7% респондентів «хочуть швидко повернутися, тому що не витримують цієї ситуації». 2 відсотки планують подати заяву на отримання польського громадянства. Лише 2 особи хочуть подати заявку на отримання статусу біженця. 16 відсотків респондентів ще не знають, чим вони будуть займатися в майбутньому. Відповідь «інші» обрали 5 відсотків респондентів.

Респонденти, які хочуть повернутися в Україну, кажуть, що це їхній дім, сім’я, країна, батьківщина, що життя в Польщі дороге, і треба брати до уваги оренду будинку чи квартири приблизно на рік, і що роботи немає. Взагалі вони хочуть повернутися до своїх домівок і життя, які залишили в Україні. — пишуть автори дослідження.

Польща є основною країною міграції, яку обирають люди, які тікають з України.

Автори дослідження запитали про причини такого рішення, а респонденти найчастіше відповідали, що тут у них є сім’я, друзі (44 відсотки), Польща — культурно та мовно близька країна (42 відсотки), можна швидко адатпуватися.

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Прогресивна інтеграція

Серед респондентів 18 відсотків працюють у Польщі і аж 71 відсоток мають намір почати роботу найближчим часом.

«Варто додати, що майже третина біженців працюють в Україні дистанційно і отримують гроші за свою роботу (28 відсотків)» — наголосили автори дослідження.

96 відсотків респондентів отримали або мають намір отримати номер PESEL. Три чверті біженців мають дітей. З них 70 відсотків подали або мають намір подати заяву про виплату 500+ допомоги.

45 відсотків учнів відвідують українські школи онлайн, дистанційно. 46 відсотків відвідують польські школи. 45 відсотків опитаних біженців мають намір записати своїх дітей до польських шкіл.

Вивчення мови

Більшість опитаних біженців вивчають польську мову самостійно (69 відсотків). 20% респондентів навчаються у фондах та асоціаціях, що організовують мовні курси, 12% в університетах, 10% ходять на індивідуальні заняття з приватними вчителями, 7% навчаються в приватних мовних школах, 2% у державних школах. Більшість із них вивчають польську мову безкоштовно (92 відсотки).

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