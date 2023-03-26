Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції — Finance.ua

Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції Вчора 09:42 — Фінтех і Картки

Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції

Українцям дали поради щодо забезпечення безпеки своїх платіжних карток.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Щоб не дати шахраям можливості списати кошти з вашої банківської картки, дотримуйтесь кількох правил безпеки:

не тримайте PIN-код картки разом із самою карткою. Його потрібно знати напам’ять;

не розголошуйте PIN-код і CVV2-код своєї платіжної картки. Ігноруйте запити надати цю інформацію навіть від працівників банку або представників правоохоронних органів;

регулярно змінюйте PIN-код картки. Проте робіть це через перевірений банкомат, який розташований всередині відділення банку;

встановіть добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. У разі шахрайства це обмежить списання значних сум коштів;

під’єднайте послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком. Таким чином ви зможете відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі неправомірних дій з вашою карткою;

не використовуйте чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Вхід здійснюйте виключно з власних пристроїв;

уникайте зберігання даних вашої картки на сайтах інтернет-магазинів. Це зменшить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі хакерської атаки;

у разі втрати (крадіжки) картки негайно телефонуйте до банківської установи для її блокування.

Довідка Finance.ua:

до переказів з картки на картку треба ставитись вкрай відповідально. Щоб його здійснити, зазвичай вводиться лише 16-значний номер картки одержувача. Навіть якщо одержувач обслуговується у іншому банку, жодних інших даних банк-відправник не запросить;

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