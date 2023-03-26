Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції — Finance.ua
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Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції

Фінтех і Картки
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Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції
Як зберегти свою платіжну картку: поради від Мінреінтеграції
Українцям дали поради щодо забезпечення безпеки своїх платіжних карток.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Щоб не дати шахраям можливості списати кошти з вашої банківської картки, дотримуйтесь кількох правил безпеки:
  • не тримайте PIN-код картки разом із самою карткою. Його потрібно знати напам’ять;
  • не розголошуйте PIN-код і CVV2-код своєї платіжної картки. Ігноруйте запити надати цю інформацію навіть від працівників банку або представників правоохоронних органів;
  • регулярно змінюйте PIN-код картки. Проте робіть це через перевірений банкомат, який розташований всередині відділення банку;
  • встановіть добовий ліміт на зняття готівки з платіжної картки. У разі шахрайства це обмежить списання значних сум коштів;
  • під’єднайте послугу SMS-інформування про всі операції за картковим рахунком. Таким чином ви зможете відстежувати транзакції та вчасно зреагувати у разі неправомірних дій з вашою карткою;
  • не використовуйте чужі телефони для входу в Особистий кабінет мобільного банку. Вхід здійснюйте виключно з власних пристроїв;
  • уникайте зберігання даних вашої картки на сайтах інтернет-магазинів. Це зменшить ймовірність того, що вони будуть викрадені у разі хакерської атаки;
  • у разі втрати (крадіжки) картки негайно телефонуйте до банківської установи для її блокування.

Довідка Finance.ua:

  • до переказів з картки на картку треба ставитись вкрай відповідально. Щоб його здійснити, зазвичай вводиться лише 16-значний номер картки одержувача. Навіть якщо одержувач обслуговується у іншому банку, жодних інших даних банк-відправник не запросить;
  • ліміти, які під час війни запровадив регулятор щодо розрахунків картками;
  • на що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну карту.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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