На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку — Finance.ua

На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку Сьогодні 07:28 — Фінтех і Картки

На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку

Сьогодні кредитна картка є, мабуть, у кожного другого користувача банківських послуг. Кредитна картка — відмінний інструмент, який може виручити в різних ситуаціях, але головне правильно вибрати саме ту картку, яка підійде вам найкраще.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов дав декілька порад , на що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну карту.

На що звертати увагу:

важливою є тривалість пільгового періоду, протягом якого користування кредитними коштами практично безкоштовне. Цілком достатнім нині є такий період тривалістю до 62 днів. Існують також подовжені пільгові періоди, які застосовуються при купівлі певних товарів/послуг;

у певних банків кредитні картки беруть участь у бонусних програмах. За користування карткою ви накопичуєте бали, які потім можете обміняти на призи. Призовий фонд змінюється відповідно до сучасних трендів. Приміром зараз за такими програмами можна отримати генератори, зарядні станції, електричні ковдри тощо;

у змаганні за клієнта банки пропонують додаткові сервіси, корисні для держателів кредиток. Так, існують окремі програми придбання товарів в розстрочку. Зручно також користуватися спеціальними мобільними депозитами із необмеженим зняттям/поповненням. Адже ви завжди можете витрачати не свої, а кредитні кошти. І дякуючи пільговому періоду по кредитці отримувати додатковий прибуток з депозиту.

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