Як українці ставляться до відпочинку під час війни — дослідження Сьогодні 18:15 — Особисті фінанси

Як українці ставляться до відпочинку під час війни — дослідження

Українці продовжують подорожувати навіть в умовах війни. 49% українців, хто мав відпустку за останні три роки, відпочивали тільки в Україні, 46% - як всередині країни, так і за кордоном.

Про це йдеться в опитуванні Gradus для Ribas Hotels Group.

Дослідження показало, що близько 70−75% українців сприймають відпочинок як спокійний період, базований на прогулянках, оздоровленні, медитації та інших аспектах.

Одним з цікавих аспектів дослідження було вивчення того, як змінилися критерії обраного відпочинку під час війни. Виявлено, що українці зараз виявляють інтерес до нового напрямку відпочинку за кордоном, особливо в Польщі. Зараз це стає конкурентним ринком для відпочинку в Україні, особливо в зимовий період.

Велика кількість українців, а особливо ті, які перебувають за кордоном через війну, розглядають відпочинок як компромісне рішення, яке поєднує зустрічі з друзями та родиною та можливість відкриття нових місць.

Де відпочивали українці за останні 3 роки

77% респондентів мали відпустку за останні 3 роки. 88% - не відмовляються від розгляду мати відпустку, якби була така можливість. Серед тих, хто мав відпустку за останні 3 роки: 49% відпочивали тільки в Україні, 46% - як в Україні, так і за кордоном. 80% мали відпочинок/відпустку останнього разу саме в Україні.

Серед тих, хто мав відпустку за останні 3 роки: 31% мали відпустку 3 рази, 24% - відпочивали 2 рази. 35% відпочивали протягом 1−2 тижнів, 29% - відпочивали 4−7 днів.

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64% зазначають, що, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, стали відпочивати рідше. Причинами називають відсутність настрою відпочивати (46%), подорожчання відпочинку і дефіцит коштів на нього (42%), а також побоювання пересування країною (36%).

Топ-3 країн де відпочивали останнього разу є Єгипет, Туреччина та Польща. Щодо планів відпочинку, респонденти зазначали Польщу, Австрію та Іспанію.

Де планують відпочивати в наступні 3 місяці

У найближчі 3 місяці 32% респондентів планують відпочивати вдома, 30% - планують відпочинок в Україні поза межами дому, 38% - не планують відпустку взагалі.

Серед тих, хто планує відпочинок найближчі 3 місяці: 35% планують відпочивати протягом 1−2 тижнів, 34% - протягом 4−7 днів.

Більшість респондентів мають позитивне ставлення до відпочинку під час воєнного стану: 78% мають позитивне ставлення відпочинку в Україні поза межами дому; 56% мають позитивне ставлення відпочинку закордоном.

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Топ-3 найбільш популярні діяльності під час відпочинку серед респондентів: піші прогулянки, відвідування ресторанів / кафе та відвідування екскурсій / пам’ятних місць.

Найбільш популярними місцями для відпочинку серед опитаних є сімейні готелі, апартаменти та котедж у лісі / горах. Карпати є основним місцем відпочинку як останнього разу, так і щодо планів (серед тих хто зазначив, що планує відпустку в межах України поза домом).

Топ-5 важливих критеріїв вибору серед респондентів: вигідна ціна (71%), стан місця (51%), комфортні умови (47%), рекомендації людей з оточення (45%) та власний позитивний досвід (43%). Топ-3 найважливіших називають: вигідна ціна (49%), комфортні умови (27%), власний позитивний досвід (21%).

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