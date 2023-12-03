Названо найбільш бюджетні гірськолижні курорти Європи — Finance.ua

Названо найбільш бюджетні гірськолижні курорти Європи
Болгарський гірськолижний курорт Боровець назвали найбільш бюджетним напрямком в Європі для любителів зимового активного відпочинку.
Як пише The Sun, дослідники британської валютної компанії Eurochange засновували свої висновки на таких факторах, як вартість квитка на підйомник, ціни на проживання, вартість оренди лиж, а також ціни на їжу і напої.
«Катання на лижах може бути дуже дорогим відпочинком, особливо для сімей. Однак є кілька фантастичних курортів, які пропонують надиво розумні ціни, не жертвуючи при цьому приголомшливими краєвидами і фантастичними лижними трасами», — пояснила керівник відділу цифрових технологій і взаємодії eurochange Лаура Еванс-Фіск.
При цьому вона назвала болгарський Боровець недооціненим місцем з неймовірно низькими цінами на їжу і напої та абонементом на підйомник на цілий тиждень менш ніж за 150 фунтів стерлінгів (близько 190 доларів США). Ціни на одноденні скі-паси стартують всього з 29 фунтів стерлінгів (приблизно 37 доларів США), а оренда лижного спорядження — всього 10 фунтів стерлінгів на день (менше 13 доларів США).
Згідно з дослідженням, в зимовий сезон житло в Боровці можна придбати за ціною від 52,45 фунтів стерлінгів за ніч (близько 67 доларів США). Однак Sun Online Travel також знайшов номери в тризірковому готелі в Боровці за 39 фунтів стерлінгів на людину за ніч (близько 50 доларів США) за умови, що двоє людей проживають в одному номері.
Їжа та напої в Боровці також досить дешеві: пінта пива коштує всього 1,17 фунта (1,5 долара США), а келих вина — 2,33 фунта (2,95 долара США). Вечеря з трьох страв у ресторані починається від 5,83 фунтів стерлінгів на людину (близько 7,5 доларів США).
Боровець був побудований в 1890-х роках і є найстарішим зимовим курортом Болгарії. Другий за величиною в країні курорт (після Банско) оточений альпійським лісом і він високо оцінюється як гарне місце для новачків. Боровець знаходиться в 90 хвилинах їзди від Софії (столиці Болгарії).
Топ-5 найдешевших гірськолижних курортів Європи
1. Боровець, Болгарія.
2. Фогель, Словенія.
3. Ле-Уш, Франція.
4. Лівіньо, Італія.
5. Гріндельвальд, Швейцарія.
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