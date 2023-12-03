Названо найбільш бюджетні гірськолижні курорти Європи — Finance.ua

Названо найбільш бюджетні гірськолижні курорти Європи Сьогодні 18:07 — Особисті фінанси

Названо найбільш бюджетні гірськолижні курорти Європи

Болгарський гірськолижний курорт Боровець назвали найбільш бюджетним напрямком в Європі для любителів зимового активного відпочинку.

Як пише The Sun , дослідники британської валютної компанії Eurochange засновували свої висновки на таких факторах, як вартість квитка на підйомник, ціни на проживання, вартість оренди лиж, а також ціни на їжу і напої.

«Катання на лижах може бути дуже дорогим відпочинком, особливо для сімей. Однак є кілька фантастичних курортів, які пропонують надиво розумні ціни, не жертвуючи при цьому приголомшливими краєвидами і фантастичними лижними трасами», — пояснила керівник відділу цифрових технологій і взаємодії eurochange Лаура Еванс-Фіск.

При цьому вона назвала болгарський Боровець недооціненим місцем з неймовірно низькими цінами на їжу і напої та абонементом на підйомник на цілий тиждень менш ніж за 150 фунтів стерлінгів (близько 190 доларів США). Ціни на одноденні скі-паси стартують всього з 29 фунтів стерлінгів (приблизно 37 доларів США), а оренда лижного спорядження — всього 10 фунтів стерлінгів на день (менше 13 доларів США).

Згідно з дослідженням, в зимовий сезон житло в Боровці можна придбати за ціною від 52,45 фунтів стерлінгів за ніч (близько 67 доларів США). Однак Sun Online Travel також знайшов номери в тризірковому готелі в Боровці за 39 фунтів стерлінгів на людину за ніч (близько 50 доларів США) за умови, що двоє людей проживають в одному номері.

Читайте також Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію для польотів на курорти

Їжа та напої в Боровці також досить дешеві: пінта пива коштує всього 1,17 фунта (1,5 долара США), а келих вина — 2,33 фунта (2,95 долара США). Вечеря з трьох страв у ресторані починається від 5,83 фунтів стерлінгів на людину (близько 7,5 доларів США).

Боровець був побудований в 1890-х роках і є найстарішим зимовим курортом Болгарії. Другий за величиною в країні курорт (після Банско) оточений альпійським лісом і він високо оцінюється як гарне місце для новачків. Боровець знаходиться в 90 хвилинах їзди від Софії (столиці Болгарії).

Топ-5 найдешевших гірськолижних курортів Європи

1. Боровець, Болгарія.

2. Фогель, Словенія.

3. Ле-Уш, Франція.

4. Лівіньо, Італія.

5. Гріндельвальд, Швейцарія.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин і поліс з покриттям COVID-19 у вас на email:

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.