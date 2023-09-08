Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію для польотів на курорти — Finance.ua

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Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію для польотів на курорти

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Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію для польотів на курорти
Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію для польотів на курорти
Lufthansa, найбільша авіакомпанія Німеччини, нещодавно представила свою нову дочірню компанію Discover Airlines. Це інноваційне підприємство має на меті задовольнити зростальний попит на рейси до різноманітних курортів, які виконуються переважно з аеропортів Франкфурта та Мюнхена, пише avianews.com.

Lufthansa запустила оновлену авіакомпанію Discover Airlines

Спочатку, у 2021 році, була авіакомпанія була заснована під назвою Eurowings Discover. Однак ця назва призвела до плутанини серед пасажирів через існування дочірньої бюджетної авіакомпанії Lufthansa Eurowings.
Авіакомпанія Discover Airlines представляє нову окрасу для свого флоту. Перероблена ліврея має помітний напис «Discover», який супроводжується кольоровою схемою, що включає відтінки білого, синього та жовтого. Ці яскраві відтінки були підібрані, щоб символізувати небо, горизонт, море, сонце та пляж, втілюючи в собі суть пригод і відкриттів.
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За допомогою цього бренду Discover Airlines прагне привернути увагу мандрівників у всьому світі, демонструючи їхнє прагнення надавати незабутні враження від авіаперельотів.
«Дизайн був натхненний квітами та елементами, які пробуджують спогади про відпустку, а також бажання подорожувати», — заявили в Discover Airlines.
У найближчі місяці літаки авіакомпанії матимуть не лише оновлену окрасу, а й нові салони в оновленому стилі.
За два роки роботи Discover Airlines поповнила флот 22 літаками та розширила мережу до 60 маршрутів.
У планах авіакомпанії на найближчий рік збільшити флот на шість авіалайнерів. Їх розмістять у Франкфурті та Мюнхені. Завдяки такому розширенню парку маршрутна мережа Discover Airlines із двох базових німецьких аеропортів збільшиться до 73 напрямків.
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За матеріалами:
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