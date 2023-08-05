Lufthansa отримала рекордний прибуток у €1,1 млрд в другому кварталі на тлі зростання цін на авіаквитки — Finance.ua
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Lufthansa отримала рекордний прибуток у €1,1 млрд в другому кварталі на тлі зростання цін на авіаквитки

Фондовий ринок
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Lufthansa отримала рекордний прибуток у €1,1 млрд в другому кварталі на тлі зростання цін на авіаквитки
Lufthansa отримала рекордний прибуток у €1,1 млрд в другому кварталі на тлі зростання цін на авіаквитки
Скоригований прибуток німецького авіаперевізника Lufthansa до вирахування відсотків та податків у другому кварталі цього року досяг €1,1 млрд, що на 177% більше, ніж за той же період минулого року, і є рекордом для компанії.
Про це пише Financial Times.
Сильний попит разом із обмеженнями пропозиції дозволив авіакомпаніям стягувати вищу плату.
Lufthansa прогнозує збереження попиту на поїздки та високі ціни на квитки до кінця року.
Німецький авіаперевізник заявив, що очікує, що його прибутковість — середня сума доходу, отриманого на одного пасажира на милю, — зросте у 2023 році, навіть у порівнянні з «рекордним рівнем попереднього року».
Група Lufthansa, до якої входять Eurowings і швейцарські перевізники, перевезла понад 55 млн пасажирів у період з січня по червень, що приблизно на третину більше, ніж у 2022 році, але все ж менше рівня 2019-го через повсюдну нестачу персоналу в цьому секторі.
Генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор заявив, що в 2023 році компанія наймає в середньому 1000 нових співробітників на місяць, оскільки очікує, що результати цього року будуть «одними із найкращих в історії Lufthansa Group».
За матеріалами:
Forbes.ua
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