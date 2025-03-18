Як ситуація на валютному ринку вплине на ціни в Україні — Finance.ua

Як ситуація на валютному ринку вплине на ціни в Україні Сьогодні 08:00 — Валюта

Як ситуація на валютному ринку вплине на ціни в Україні

Стабілізація на валютному ринку призведе до уповільнення інфляції в Україні. НБУ має достатньо резервів, щоб підтримувати стійкість валютного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики ( КМП ) НБУ 5 березня, під час якого було підтримано рішення підвищити облікову ставку до 15,5%.

Один учасник дискусії зазначив, що стабілізація курсової динаміки, імовірно, зменшить тиск курсового чинника на ціни. Це відбуватиметься як напряму (через товари зі значною часткою імпорту у вартості кінцевої продукції й сировині для неї та через товари з високою залежністю від зовнішніх цін), так і за каналом очікувань.

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На його думку, усе це зменшує потребу у відчутнішому підвищенні облікової ставки. Він виступав за підвищення ставки до 15%.

Він заявив, що на користь помірнішого підвищення облікової ставки може бути і стабілізація ситуації на валютному ринку та висока спроможність НБУ підтримувати його стійкість. Поточний обсяг міжнародних резервів залишається значним, до того ж зросла ймовірність отримання цього року більших обсягів зовнішнього фінансування, ніж передбачалося в січневому макропрогнозі.

«Двосторонні курсові коливання та збереження високого рівня міжнародних резервів позитивно впливають на курсові та інфляційні очікування та довіру до гривневих інструментів», — йдеться в повідомленні.

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Так, незважаючи на значні обсяги погашень, у січні-лютому зберігався додатній приріст гривневих ОВДП у портфелі фізичних осіб. Приплив коштів у строкові депозити населення також зберігався навіть у сезонно скоригованому вимірі. Це сприяло суттєвому зниженню попиту населення на готівкову та безготівкову іноземну валюту — до менш ніж 1 млрд доларів.

Нагадаємо, курс долара в Україні падав два місяці поспіль — в січні та лютому 2025 року після зростання більш ніж на 10% минулого року.

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У 2014 році інфляція підскочила до 12%. Інфляція в Україні в лютому досягла 13,4% в річному вимірі, але зростання цін за місяць уповільнилося до 0,8%.

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