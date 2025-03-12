Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню — Finance.ua
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Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню

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Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню
Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню
Євро досяг п’ятимісячного максимуму на тлі готовності України погодитися на місячне припинення вогню. Курс євро — 1,0947 до долара.
Про це повідомляє Reuters.
США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що прийме пропозицію США про припинення вогню, хоча Росія поки що не відреагувала.
Президент Дональд Трамп пригрозив, а потім відмовився від подвоєння митних тарифів на сталь і алюміній для Канади до 50% після того, як провінція Онтаріо призупинила плани щодо запровадження надбавки на електроенергію, яка експортується до США.
Останнім часом акції пережили найсильніший розпродаж за останні місяці, оскільки трейдери побоюються, що тарифи і політична невизначеність завдадуть шкоди економічному зростанню США.
Диспут про тарифи вдарив по акціях, при цьому індекс S&P 500 втратив приголомшливі 4 трильйони доларів ринкової вартості з недавнього піку, досягнутого минулого місяця.
Трамп захищав свої тарифні заходи під час зустрічі 11 березня з керівниками найбільших компаній США і сказав, що їх можна збільшити. Президент-республіканець поспілкувався з приблизно 100 керівниками на черговій зустрічі Ділового круглого столу, в якій узяли участь керівники Apple, JPMorgan Chase, і Walmart.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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