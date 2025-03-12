Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню — Finance.ua

Євро підскочив до долара після згоди України на місячне припинення вогню
Євро досяг п’ятимісячного максимуму на тлі готовності України погодитися на місячне припинення вогню. Курс євро — 1,0947 до долара.
Про це повідомляє Reuters.
США заявили, що відновлять військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що прийме пропозицію США про припинення вогню, хоча Росія поки що не відреагувала.
Президент Дональд Трамп пригрозив, а потім відмовився від подвоєння митних тарифів на сталь і алюміній для Канади до 50% після того, як провінція Онтаріо призупинила плани щодо запровадження надбавки на електроенергію, яка експортується до США.
Останнім часом акції пережили найсильніший розпродаж за останні місяці, оскільки трейдери побоюються, що тарифи і політична невизначеність завдадуть шкоди економічному зростанню США.
Диспут про тарифи вдарив по акціях, при цьому індекс S&P 500 втратив приголомшливі 4 трильйони доларів ринкової вартості з недавнього піку, досягнутого минулого місяця.
Трамп захищав свої тарифні заходи під час зустрічі 11 березня з керівниками найбільших компаній США і сказав, що їх можна збільшити. Президент-республіканець поспілкувався з приблизно 100 керівниками на черговій зустрічі Ділового круглого столу, в якій узяли участь керівники Apple, JPMorgan Chase, і Walmart.
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