Як приїхати в Україну з Естонії — Finance.ua

Як приїхати в Україну з Естонії Сьогодні 04:49 — Особисті фінанси

Після початку повномасштабної війни Україна стала головною темою в новинному просторі. Очевидно, що постійна інформація про країну спричинила ріст популярності й зацікавленості. Тож європейці приїжджають до України, щоб побачити культурні й природні пам`ятки та відчути атмосферу країни, яку вони підтримують.

Відсутність авіасполучення і постійні загрози від росії, не відлякують іноземців, зокрема громадян Естонії, від поїздок. Проте потрібно підготуватися до подорожі: спланувати маршрут, придбати квитки, забронювати готель й оформити страховий поліс. Про це та інші важливі моменти підготовки до подорожі читайте далі.

За місяці війни туристи спробували різноманітні способи поїздок до України. Найбільш комфортний і швидкий варіант — переліт до країни, яка межує з Україною.

Далі туристам необхідно пересісти на наземний транспорт (потяг чи автобус). Ми проаналізували ціни на авіаперельоти, вигідні місяці для подорожей і найпопулярніші авіакомпанії.

Естонія-Польща. Авіаперевізники пропонують сполучення Таллінна з Варшавою, Катовіце й Вроцлавом. Найпопулярніша авіакомпанія — LOT, а переліт у середньому триває 1 годину 40 хвилин. Ціни на квитки в один кінець починаються від $17. Найдешевші рейси skyscanner.com.ua пропонує на вересень.

Естонія-Молдова. З Таллінна до Кишинева можна долетіти від $150. Зважайте, що прямих перельотів немає, тож перевізники пропонують рейси з пересадками.

Естонія-Угорщина. Жителі Естонії можуть легко дістатися до Будапешта від $30 в один кінець.

Естонія-Австрія. З Таллінна мандрівники швидко долетять до Відня. Ціна на квиток в один кінець доступна — від $25. Найпопулярніша авіакомпанія — Ryanair, а найдешевший місяць для польотів — жовтень.

Естонія-Словаччина. З Таллінна до Братислави переліт коштуватиме від $58. Найвигідніший місяць для подорожі - листопад, адже саме в цей період зафіксовано найнижчі ціни.

Наголошуємо, що ціни на квитки вказано за даними ресурсу skyscanner.com.ua станом на серпень 2023 року. Вартість квитків може змінюватися.

Після прибуття до європейської країни, потрібно пересісти на наземний транспорт до України. Обирайте між залізницею та автобусним сполученням.

Багато туристів надають перевагу потягам через комфорт. Наразі існують такі сполучення:

● Польща — з Варшави й Хелма можна дістатися Києва й Харкова, з Перемишля — до Києва, Одеси й Запоріжжя;

● Австрія — прямий поїзд їде з Відня до Києва з зупинкою у Будапешті;

● Молдова — з Кишинева прямий поїзд їде до Києва;

● Словаччина — з Кошице можна дістатися до Чопа й Мукачево;

Детальний розклад руху поїздів, які курсують між Україною та країнами Європи, шукайте за посиланням

Де шукати квитки?

Європу й Україну сполучає чимала кількість автобусних перевізників. Однак ми рекомендуємо обирати надійні компанії, щоб досвід подорожі був приємним і позитивним.

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