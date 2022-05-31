Як працюватимуть СЕП та банки 13 червня — Finance.ua

Як працюватимуть СЕП та банки 13 червня

Вчора 14:28 — Казна та Політика

Як працюватимуть СЕП та банки 13 червня

У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю. Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься.

Про це повідомляє Національний банк України.

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«Понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 11 до 13 червня 2022 року включно датою банківського дня 13 червня 2022 року», — сказано в повідомленні.

Регулятор нагадує, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

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