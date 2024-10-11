🚗🍂 Як підготувати авто до осені: безкоштовний гайд від Finance.ua зі знижкою на автострахування — Finance.ua
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🚗🍂 Як підготувати авто до осені: безкоштовний гайд від Finance.ua зі знижкою на автострахування

Страхування
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🚗🍂 Як підготувати авто до осені: безкоштовний гайд від Finance.ua зі знижкою на автострахування
🚗🍂 Як підготувати авто до осені: безкоштовний гайд від Finance.ua зі знижкою на автострахування
Осінь — це час дощів, слизьких доріг та непередбачуваних погодних умов, які можуть стати справжнім викликом для вашого авто. Тому ми підготували детальний гайд із 9 ключових порад, щоб ваше авто було готове до будь-яких осінніх пригод, та знижку на автострахування! 🎉

🔥 Що вас чекає в гайді?

👉 Як перевірити всі необхідні рідини та підготувати двигун
👉 Як боротися з корозією і зберегти авто блискучим
👉 Як обрати правильні шини і підтримувати їх у відмінному стані 🛞👉 Поради для продовження його життя навіть у найхолодніші дні
👉 Як уникнути проблем із видимістю на дорозі
👉 Як зробити скло чистим у будь-яку погоду
Цей гайд — абсолютно безкоштовний, тому не пропустіть можливість підготувати свій автомобіль до сезону дощів на 100%!

🔗 Більше та детальніше про кожну пораду читайте за посиланням!

  • 🎁 Подарунки для вас:
Кожен, хто скористається нашим гайдом, зможе отримати знижку на Автострахування!
За матеріалами:
Finance.ua
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