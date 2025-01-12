Як перевірити право власності на нерухомість перед купівлею: поради юриста — Finance.ua

Як перевірити право власності на нерухомість перед купівлею: поради юриста Сьогодні 12:04 — Нерухомість

Як перевірити право власності на нерухомість перед купівлею: поради юриста, Фото: freepik

Перед покупкою квартири чи земельної ділянки важливо перевірити право власності на нерухомість, аби уникнути юридичних ризиків.

Про це розповіла юристка компанії Prikhodko&Partners Ангеліна Овсянко.

Що підтверджує право власності

Експертка зазначила, що перед тим, як укласти угоду купівлі-продажу, слід провести комплексну перевірку нерухомості.

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Процес складається з двох важливих складових — аналіз документів, які стосуються права власності на об’єкт нерухомості, виявлення обтяжень. Ці складові надалі можуть вплинути на законність укладеного договору.

Для підтвердження права власності слід перевірити такі документи:

нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу;

договір дарування чи довічного утримання;

свідоцтво про купівлю нерухомості на аукціонах чи торгах;

договір про поділ майна;

рішення суду, яке підтверджує право власності.

Особливості українського законодавства

Ангеліна Овсянко звернула увагу на те, що українське законодавство протягом різних періодів зазнавало змін.

«До січня 1992 року продовжував діяти Земельний кодекс часів УРСР. Він не передбачав прав власності, лише — користування. Що стосується права власності у звичному для нас вигляді, воно з’явилося після прийняття закону України „Про форми власності на землю“. З цього моменту розпочався процес приватизації землі», — зазначила юристка.

Та додала, що це означає, що кожен за бажання міг отримати право власності на нерухомість.

Етапи перевірки права власності на квартиру

Експертка розповіла, що потрібно здійснити перевірку права власності за такими напрямками:

Отримання виписки з Реєстру речових прав на об’єкти нерухомості. Цю інформацію можна отримати через ЦНАП. У виписці будуть актуальні дані щодо власника і наявності обтяжень на об’єкт нерухомості.

Цю інформацію можна отримати через ЦНАП. У виписці будуть актуальні дані щодо власника і наявності обтяжень на об’єкт нерухомості. Перевірка наявності заборгованості та обтяжень. Помешкання повинне бути без застав, боргів тощо.

Помешкання повинне бути без застав, боргів тощо. Перевірка документів продавця. Він повинен мати усі документи, які підтверджують право на продаж об’єкта нерухомості. Оригінали документів повинні відповідати даним, вказаним у реєстрі.

Він повинен мати усі документи, які підтверджують право на продаж об’єкта нерухомості. Оригінали документів повинні відповідати даним, вказаним у реєстрі. Аналіз правдивості техпаспорта. Документ має відповідати реальному стану нерухомості. Це важливо, адже деякі зміни можуть відчутно вплинути на правовий статус чи вартість житла.

Документ має відповідати реальному стану нерухомості. Це важливо, адже деякі зміни можуть відчутно вплинути на правовий статус чи вартість житла. Дослідження історії набуття прав власності. Варто звернути увагу на неправомірні зміни, які можуть вплинути на права нового власника квартири.

Варто звернути увагу на неправомірні зміни, які можуть вплинути на права нового власника квартири. Перевірка податкових документів. Перед тим, як підписати угоду купівлі-продажу, слід переконатись в тому, що відсутня заборгованість перед податковими органами.

Нагадаємо, за даними OLX, ринок нерухомості України у 2025 році демонструватиме помірне зростання попиту та цін, особливо в сегменті оренди та новобудов.

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