Як отримувати інформацію про сплату ЄСВ та дату виплати пенсії на телефон — Finance.ua

Як отримувати інформацію про сплату ЄСВ та дату виплати пенсії на телефон Вчора 08:03 — Особисті фінанси

Як отримувати інформацію про сплату ЄСВ та дату виплати пенсії на телефон

Отримати інформацію від Пенсійного фонду України можна на телефон чи електронну пошту. Для цього потрібно скористатися послугами дистанційного інформування на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Налаштувавши відповідну послугу, можна отримати на телефон чи електронну скриньку інформацію про:

зміни в пенсійній справі;

зарахування пенсійного стажу;

сплату роботодавцем єдиного пенсійного внеску;

суму призначеної пенсії та дату її виплати;— результати проведеного перерахунку пенсій;

дату припинення/поновлення пенсійних виплат.

Для того, аби скористатися послугою дистанційного інформування, потрібно:

1. Зареєструватися чи авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ .2. У розділі «Налаштування», який знаходиться у верхньому правому кутку, обрати «Дистанційне інформування».

3. Надати згоду на отримання смс-повідомлень від ПФУ на номер мобільного телефону чи на адресу електронної скриньки, ввести свій номер чи email-адресу.

4. Натиснути «Зберегти» та накласти електронний цифровий підпис.

За кілька хвилин вам надійде СМС чи лист з підтвердженням реєстрації, а також інформацією щодо страхового стажу, починаючи з 2004 року.

Довідка Finance.ua:

за даними Опендатабот, за перші півроку 2022 середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн або ж 152$ у порівнянні з відповідним періодом тогоріч. Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 середня пенсія становить 121$;



Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн, а зарплата — 6700 грн;

Кабмін пропонує ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.



До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Socportal За матеріалами:

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