Як отримати спадщину в умовах воєнного стану — Finance.ua

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Як отримати спадщину в умовах воєнного стану

Вчора 21:03Нерухомість
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Як отримати спадщину в умовах воєнного стану
Що сьогодні робити спадкоємцям, які з різних причин не можуть прийняти спадщину впродовж шестимісячного строку.
Це пояснили в службі Безоплатної правової допомоги.
«У зв’язку із введенням на території України воєнного стану та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 164 „Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану“ на час дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини зупиняється та не враховується у встановлені законодавством 6 місяців на прийняття спадщини», — зазначає адвокатка Тетяна Царик.
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За її словами, це означає, що спадкоємець може прийняти спадщину протягом дії воєнного стану, незалежно від його тривалості, та додатково, після його відміни, у строк, що залишався станом на 24 лютого 2022 року із встановлених 6 місяців.
Крім того, відповідно останніх змін до «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини.
Тобто під час дії воєнного стану можливо прийняти спадщину, перебуваючи в своєму населеному пункті, скориставшись послугами місцевого нотаріуса.
Якщо ж інші спадкоємці вже встигли подати заяву про прийняття спадщини в іншій місцевості — можна засвідчити заяву про прийняття спадщини в будь-якого нотаріуса за своїм поточним місцем проживання та надіслати її до нотаріуса, у якого заведено спадкову справу.
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За матеріалами: Finance.ua
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