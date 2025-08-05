Як отримати посвідку на проживання у Великій Британії — Finance.ua

Як отримати посвідку на проживання у Великій Британії Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Як отримати посвідку на проживання у Великій Британії

Велика Британія, не є членом Європейського Союзу. Країна має власну специфічну міграційну політику. Для українців тут діють спеціальні візові програми, які дозволяють отримати право на проживання та роботу.

Найпоширеніші з них:

Homes for Ukraine Scheme (за наявності спонсора);

Ukraine Family Scheme (для тих, хто має родичів у Великій Британії).

Ці програми надають дозвіл на перебування на певний термін, зазвичай до 36 місяців. Однак, якщо ви плануєте залишатися у Великій Британії надовго, вам доведеться перейти на інші, загальні імміграційні шляхи.

Одним з найпопулярніших шляхів є Skilled Worker visa (віза кваліфікованого працівника). Вона призначена для тих, хто отримав пропозицію роботи від ліцензованого британського роботодавця. Це вимагає від роботодавця надання вам «сертифікату спонсорства» та відповідності вимогам до кваліфікації та рівня зарплати.

Українці, які вже перебувають у Великій Британії за програмами тимчасового перебування, можуть подавати на цю візу, якщо знайдуть відповідну роботу.

Для видатних талантів у науці, мистецтві чи цифрових технологіях існує віза Global Talent visa, а для інноваційних підприємців — Innovator Founder visa.

Як отримати безстроковий дозвіл на проживання

Після певного періоду легального проживання у Великій Британії ви можете претендувати на безстроковий дозвіл на проживання (Indefinite Leave to Remain — ILR), що є аналогом посвідки на постійне проживання.

Щоб його отримати, вам, як правило, необхідно безперервно та легально проживати в країні щонайменше п’ять років за певними категоріями віз, таких як Skilled Worker visa або сімейні візи.

Важливо пам’ятати, що наразі час, проведений за схемами тимчасової допомоги українцям, поки що не дає прямого шляху до ILR, але це питання активно обговорюється.

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Окрім того, влада вимагає підтвердження фінансової стабільності: ви маєте довести, що можете утримувати себе та свою родину без звернення до державних коштів.

Обов’язковою умовою є володіння англійською мовою на рівні B1 або вище, а також успішне складання тесту «Life in the UK», який перевіряє ваші знання британської культури та законів.

Звісно, дотримання правопорядку — відсутність судимостей та дотримання британського законодавства — є ключовими умовами.

На додаток, важливо стежити за кількістю своїх відсутностей: зазвичай дозволяється перебувати за межами Великої Британії не більше 180 днів протягом будь-якого 12-місячного періоду протягом необхідних п’яти років.

Скільки чекати на безстроковий дозвіл:

спеціальні візи для українців надаються на термін до 36 місяців;

безстроковий дозвіл — подати документи можна після 5 років легального перебування в країні за відповідною категорією візи.

Чи потрібно відмовлятися від спеціальних віз

Відмовлятися від спеціальних віз для українців спеціально не потрібно, щоб подати документи на інший тип візи (наприклад, Skilled Worker visa).

Однак, після отримання нової візи, попередній дозвіл на перебування за програмами для українців буде анульовано. Це дозволяє українцям гнучко адаптуватися до міграційного законодавства Великої Британії та планувати своє довгострокове перебування.

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Нагадаємо, набуття громадянства Великої Британії — це процес, який вимагає виконання чітких юридичних вимог та умов, зокрема, тривалої резиденції в країні, знання англійської мови, а також проходження серії перевірок. Однак, шлях до британського громадянства може бути різним залежно від конкретної ситуації заявника, наприклад, через шлюб, наявність британських родичів, трудову діяльність чи статус біженця.

Уряд прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера оголосив про намір обмежити рівень міграції до країни, водночас намагаючись не допустити загострення кадрової кризи в критично важливих галузях. Планується підготовка понад 120 тисяч спеціалістів у сфері будівництва, інженерії та догляду, намагаючись стримати міграцію, не посилюючи водночас нестачу кваліфікованих кадрів.

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