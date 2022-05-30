Як довго можна перебувати в ЄС і чому виникають проблеми — Finance.ua

Як довго можна перебувати в ЄС і чому виникають проблеми

Вчора 15:02 — Особисті фінанси

Як довго можна перебувати в ЄС і чому виникають проблеми, freepik.com

Які правила поїздок діють для українських біженців у Польщі, розповіли в TRAVEL РБК-Україна з посиланням на роз’яснення офіційних осіб Ukrayina.pl.

Чи анулюється тимчасовий захист, якщо виїхати з Польщі

Для в’їзду в Шенгенську зону з 2017 року українцям віза не потрібна. За безвізовим режимом в ЄС можна перебувати 90 днів протягом 180 днів. Тим часом директива про тимчасовий захист знімає ці обмеження.

Але є нюанс — право на більш тривалий термін перебування дає статус тимчасового захисту в окремій країні ЄС.

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Якщо українці приїхали до Польщі з 24 лютого і заявили про своє бажання залишитися в цій країні — а для цього зареєстрували номер PESEL.Ukr — вони отримали право перебувати тут до 18 місяців, пояснила керівник прес-служби головного командувача Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

За її словами, після закінчення 90 днів безвізу власники біометричних паспортів все одно можуть виїхати за межі країни. При цьому одноразовий термін відсутності не повинен перевищувати 30 днів, інакше статус тимчасового захисту втратить силу. Тобто анулюється право перебувати в Польщі протягом терміну 18 місяців з 24 лютого.

Чи можна змінювати місце проживання

На сторінці Європейської комісії говориться, що як тільки українець отримує тимчасовий захист від однієї з країн ЄС, права дійсні тільки в тій країні ЄС, яка надала дозвіл на проживання.

Однак залишається право подорожувати в інші країни в межах ЄС протягом 90 днів в межах 180-денного періоду.

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«Ви також можете вирішити, що хочете використовувати свої права в іншій країні ЄС, ніж та, де ви зараз проживаєте. Якщо ви зміните місце проживання і переїдете в іншу країну ЄС, дозвіл на проживання в першій країні ЄС завершиться, і ваші права там закінчаться. Нова приймаюча країна ЄС повинна надати вам тимчасовий захист і видати новий вид на проживання. Важливо повідомити державним органам першої країни ЄС, що Ви маєте намір переїхати в іншу державу Євросоюзу», — йдеться в поясненні.

Чи можна вільно пересуватися країнами ЄС

Серед прав, які дає статус тимчасового захисту — право на переїзд в іншу країну ЄС до видачі дозволу на проживання. Також — право вільно пересуватися в країнах ЄС (інших, ніж країна проживання в ЄС) протягом 90 днів в 180-денний період після видачі посвідки на проживання в приймаючій країні ЄС.

За наявності біометричного паспорта громадяни України як безвізові мандрівники мають право на вільне пересування в межах ЄС протягом 90 днів після в’їзду на територію ЄС.

Якщо паспорт біженця не біометричний, то при в’їзді в Шенгенську зону представники влади на кордоні країни ЄС першого в’їзду повинні видати короткострокову візу, дійсну протягом 15 днів.

Чи можна біженцям їздити в інші країни після 90 днів у Польщі

Юристи сайту «Польський консультант» пояснюють, чи можуть біженці виїжджати в інші країни з Польщі. Відзначається, що для поїздки в інші країни, крім України, діють ті самі норми:

Відсутність в Республіці Польща на строк більше 30 днів позбавляє біженця статусу «Укр».

Підстави для перебування в країні, як і пільги, анулюються.

На думку польських юристів, немає жодних підстав вважати, що громадянин України не може виїжджати з Польщі сумарно більш ніж на 30 днів протягом усіх 18 місяців. Положення ust.2, art.11 Specustawy слід трактувати, як разовий виїзд з Польщі, що не перевищує 30 днів.

Таким чином, для збереження легального перебування в Польщі на підставі Спецзакону і пов’язаних з ним прав, кожна поїздка громадянина України за межі Польщі не повинна тривати більше 1 місяця, а число таких поїздок не обмежене.

Право на перебування в іншій країні залежить від її законодавства — чи можна туди їхати без закордонних паспортів, чи є можливість безвізового перебування, допустимий термін перебування з урахуванням днів, проведених у Польщі.

Наприклад, в роз’ясненні Телеграм- каналу Європейського Союзу на підтримку України «EU supports Ukraine» йдеться:

«Німеччина нещодавно попередила, що продовжує термін безвізового перебування українців до 31 серпня. Це означає, що громадяни України зможуть не тільки вільно в’їжджати до Німеччини, а й подорожувати до інших країни ЄС та України в разі крайньої необхідності».

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