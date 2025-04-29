Wizz Air влітку запустить 6 нових рейсів — Finance.ua

Wizz Air влітку запустить 6 нових рейсів Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Wizz Air влітку запустить 6 нових рейсів

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про розширення мережі рейсів на літо 2025 року, додавши шість нових маршрутів з аеропортів у Будапешті та Абу-Дабі.

Про це пише Lowcostavia.

Нові рейси з Будапешта:

Будапешт — Гданськ (Польща) — з 30 червня, 3 рейси на тиждень;

Будапешт — Вільнюс (Литва) — з 30 червня, 3 рейси на тиждень;

Будапешт — Більбао (Іспанія) — з 1 липня, 2 рейси на тиждень;

Будапешт — Вроцлав (Польща) — з 1 липня, 2 рейси на тиждень.

Нові рейси з Абу-Дабі:

Абу-Дабі — Бейрут (Ліван) — з 4 червня, 3 рейси на тиждень;

Абу-Дабі — Габала (Азербайджан) — з 19 червня, 3 рейси на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com.

Нагадаємо, пасажирів Ryanair і Wizz Air закликали завжди перевіряти аеропорт перед купівлею квитка. Річ у тім, що ці авіакомпанії найчастіше використовують другі за значенням аеропорти великих міст, які можуть розташовуватися досить далеко, а дістатися туди громадським транспортом — дуже важко. Тож зекономлені на авіаквитку гроші в підсумку перекриваються витратами на трансфер з аеропорту на таксі, не кажучи вже про витрачений на дорогу додатковий час.

У березні цього року Wizz Air також оголосив нові рейси одразу до семи міст Європи з польського Вроцлава.

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