Wizz Air проводить серію розпродажів: деталі — Finance.ua
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Wizz Air проводить серію розпродажів: деталі

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Wizz Air проводить серію розпродажів: деталі
Wizz Air проводить серію розпродажів: деталі
До 20-річчя польотів авіакомпанія Wizz Air розпочала серію розпродажів, яка триватиме 20 днів.
Про це повідомляє портал Avianews.

Як Wizz Air проводитиме акції

З 30 квітня по 19 травня 2024 року лоукостер щодня проводитиме різні акції, які дозволятимуть подорожувати дешевше.
Деталі розпродажів не розкривають, але пасажири дізнаватимуться, на що мають знижку у день її дії.
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Наприклад, акція 1 травня передбачала, що пасажири могли забронювати стандартні місця зі знижкою 20% на рейсах Wizz Air, які виконуватимуться до 31 липня 2024 року.
Стежити за новинами варто на офіційному сайті лоукостера.
Нагадаємо, раніше Wizz Air представив нову функцію під назвою Experiences. Послуга дозволяє клієнтам купувати квитки на різні заходи, такі як концерти, виставки, спортивні матчі тощо.

Довідка Finance.ua:

  • зараз під брендом Wizz Air працюють кілька авіакомпаній, які зареєстровані в Угорщині, Мальті, Великобританії та ОАЕ;
  • у березні компанія повідомила, що продовжує скорочувати маршрутну мережу у декількох європейських країнах. Скасування напрямків пов’язані із труднощами в обслуговуванні двигунів Pratt & Whitney, що встановлені в літаках Airbus;
  • у лютому Wizz Air повідомила про скасування понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі на літній сезон. Найбільше скорочення рейсів планують в аеропортах Вроцлава, Катовіце та Кракова. Скасування рейсів розпочнеться у квітні 2024 року.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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