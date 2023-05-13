Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають — Finance.ua

Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають Сьогодні 19:00 — Фондовий ринок

Американське видання HotCars представило рейтинг моделей автомобілів, які практично не дешевшають з часом.

У більшості країн автомобілі після першого року експлуатації втрачають близько 20% своєї ринкової вартості. Тоді як через п’ять років використання їхня залишкова ціна становить лише 40% по відношенню до тієї, за яку машина купувалась новою.

При цьому деякі японські кросовери і позашляховики можуть демонструвати більш вражаючі результати з точки зору втрати вартості з роками. Рейтинг із 10 таких автомобілів представило американське видання «HotCars».

У своєму дослідженні експерти спиралися на дані про вартість нових і вживаних автомобілів, які були взяті з сервісів Kelley Blue Book, J. D. Power, Consumer Reports, а також Edmunds. Кожен із учасників даного ТОПу виявився переможцем у своїй категорії.

Список японських SUV, які практично не втрачають в ціні, виглядає наступним чином:

Honda HR-V (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (89/100);

Lexus UX (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (82/100);

Lexus RX (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (82/100);

Toyota Highlander (2020) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);

Lexus GX (2020) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);

Toyota RAV4 Hybrid (2021) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);

Toyota Land Cruiser (2021) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (95/100);

Subaru Forester (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (85/100);

Subaru Crosstrek (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (86/100);

Toyota 4Runner (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (87/100).

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Автотема За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.