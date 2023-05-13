Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають — Finance.ua

Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають
Американське видання HotCars представило рейтинг моделей автомобілів, які практично не дешевшають з часом.
У більшості країн автомобілі після першого року експлуатації втрачають близько 20% своєї ринкової вартості. Тоді як через п’ять років використання їхня залишкова ціна становить лише 40% по відношенню до тієї, за яку машина купувалась новою.
При цьому деякі японські кросовери і позашляховики можуть демонструвати більш вражаючі результати з точки зору втрати вартості з роками. Рейтинг із 10 таких автомобілів представило американське видання «HotCars».
У своєму дослідженні експерти спиралися на дані про вартість нових і вживаних автомобілів, які були взяті з сервісів Kelley Blue Book, J. D. Power, Consumer Reports, а також Edmunds. Кожен із учасників даного ТОПу виявився переможцем у своїй категорії.
Список японських SUV, які практично не втрачають в ціні, виглядає наступним чином:
- Honda HR-V (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (89/100);
- Lexus UX (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (82/100);
- Lexus RX (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (82/100);
- Toyota Highlander (2020) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);
- Lexus GX (2020) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);
- Toyota RAV4 Hybrid (2021) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);
- Toyota Land Cruiser (2021) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (95/100);
- Subaru Forester (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (85/100);
- Subaru Crosstrek (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (86/100);
- Toyota 4Runner (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (87/100).
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.
Поділитися новиною