Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають — Finance.ua
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Вживані кросовери та позашляховики, які з роками майже не дешевшають

Фондовий ринок
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Американське видання HotCars представило рейтинг моделей автомобілів, які практично не дешевшають з часом.
У більшості країн автомобілі після першого року експлуатації втрачають близько 20% своєї ринкової вартості. Тоді як через п’ять років використання їхня залишкова ціна становить лише 40% по відношенню до тієї, за яку машина купувалась новою.
При цьому деякі японські кросовери і позашляховики можуть демонструвати більш вражаючі результати з точки зору втрати вартості з роками. Рейтинг із 10 таких автомобілів представило американське видання «HotCars».
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У своєму дослідженні експерти спиралися на дані про вартість нових і вживаних автомобілів, які були взяті з сервісів Kelley Blue Book, J. D. Power, Consumer Reports, а також Edmunds. Кожен із учасників даного ТОПу виявився переможцем у своїй категорії.
Список японських SUV, які практично не втрачають в ціні, виглядає наступним чином:
  • Honda HR-V (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (89/100);
  • Lexus UX (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (82/100);
  • Lexus RX (2019) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (82/100);
  • Toyota Highlander (2020) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);
  • Lexus GX (2020) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);
  • Toyota RAV4 Hybrid (2021) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (90/100);
  • Toyota Land Cruiser (2021) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (95/100);
  • Subaru Forester (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (85/100);
  • Subaru Crosstrek (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (86/100);
  • Toyota 4Runner (2023) — залишкова вартість після п’яти років експлуатації (87/100).
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