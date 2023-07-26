Визначилася з напрямками інвестицій. IFC відновила роботу офісу в Києві — Finance.ua

Визначилася з напрямками інвестицій. IFC відновила роботу офісу в Києві Сьогодні 17:15 — Фондовий ринок

Визначилася з напрямками інвестицій. IFC відновила роботу офісу в Києві

Міжнародна фінансова корпорація ( IFC ) відновлює після перерви роботу свого офісу в Києві.

Про це повідомив віцепрезидент IFC у Європі та Латинській Америці Альфонсо Гарсія Мора в інтерв'ю Укрінформу

«Ми знову відкрили офіс у Києві, і це чудово. Звісно, ми не припиняли працювати з українськими проєктами, коли офіс був закритий, але зараз ми хочемо збільшити фізичну присутність в Україні. Дати сигнал, що ми тут, з вами, що наша команда працює з українцями пліч-о-пліч. IFC планує забезпечити роботою більше працівників офісу у Києві, тому що відновлення України матиме вирішальне значення не лише для українців, але й для решти світу», — сказав віцепрезидент IFC.

Гарсія Мора підкреслив, що корпорація вирішила відкрити офіс, не чекаючи закінчення війни.

«Зараз потрібно дати сигнал українському народу та бізнесу, що ми тут і що ми продовжуємо працювати, аби допомогти країні», — зауважив він.

За словами віцепрезидента IFC, з початку повномасштабного вторгнення росії компанії вдалося профінансувати майже на $400 млн компанії приватного сектору, пов’язані з фінансовою сферою, агробізнесом та ІТ.

Гарсія Мора заявив, що IFC визначилася з напрямками інвестування в Україні.

За його словами, є кілька пріоритетів: перший — «увімкнути світло» і переконатися, що компанії та приватний сектор є стійкими та продовжують свою діяльність всупереч вторгненню росії в Україну. Другий — розробка стратегії, як краще відбудувати і реконструювати, щоб створити сильну країну та економіку.

«Для цього IFC затвердила програму на $2 млрд, які ми інвестуємо в Україну. Це програма, де один мільярд — наш власний капітал, а іще один мільярд — фінансування від міжнародних донорів, які підтримують нас у відбудові України», — повідомив Гарсія Мора.

Фінансист підкреслив, що агробізнес є ключовим для України, як і енергетика, тому корпорація закликає скористатися ситуацією і прискорити енергетичний перехід, зробити енергетичний сектор України більш відновлюваним, зеленим і стійким.

«Третій сектор — це ІТ. Я думаю, що Україна має величезний потенціал в ІТ, і це вже доведено. Ми інвестували в компанію Horizon Capital, яка, своєю чергою, вже фінансує інноваційні компанії в країні», — підкреслив віцепрезидент IFC.

Він вважає, що логістика і транспорт також є важливими, тому що їх роль в Україні буде фундаментальною у відновленні країни.

«Тобто, це ті сектори економіки, про які ми вже думаємо та плануємо конкретні програми. Житлове будівництво — також ключовий сектор, який потребуватиме багато інвестицій», — наголосив Гарсія Мора.

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