​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні — Finance.ua

​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні Вчора 20:31 — Особисті фінанси

​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні

У серпні українські номери одержали 16,6 тис. легкових автомобілів.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Більшість розмитнень припала на авто у віці від 6 до 10 років — 28% ринку.

Понад чверть (26%) — це машини, що мають пробіг 11-15 років.

Вік від 16 до 20 років має 21% транспортних засобів, що пройшли реєстрацію.

Інфографіка: Укравтопром

Авто у віці до 5 років включно зайняли п’яту частину ринку (20%).

Вживані автівки старші за 20 років займають 5% реєстрацій. Найстарішими у серпні були 27-річні седани Audi A4, BMW 7, а також їхній ровесник — купе Alfa Romeo GTV.

Довідка Finance.ua:

раніше Укравтопром повідомляв, що в серпні в Україні впав попит на вживані авто з-за кордону — порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%;

у першому півріччі 2022 року українці привезли майже 66 тисяч вживаних легковиків з Німеччини. Це майже третина від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн ЄС;



завдяки дії нульового розмитнення у першому півріччі 2022 року імпорт вживаних легковиків з Європи встановив рекорд. Найбільше машин українці привезли з сусідньої Польщі.



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