​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні — Finance.ua

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​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні

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​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні
​​Визначено найстаріші авто, що були зареєстровані у серпні
У серпні українські номери одержали 16,6 тис. легкових автомобілів.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Більшість розмитнень припала на авто у віці від 6 до 10 років — 28% ринку.
Понад чверть (26%) — це машини, що мають пробіг 11-15 років.
Вік від 16 до 20 років має 21% транспортних засобів, що пройшли реєстрацію.
Інфографіка: Укравтопром
Інфографіка: Укравтопром
Авто у віці до 5 років включно зайняли п’яту частину ринку (20%).
Вживані автівки старші за 20 років займають 5% реєстрацій. Найстарішими у серпні були 27-річні седани Audi A4, BMW 7, а також їхній ровесник — купе Alfa Romeo GTV.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Укравтопром повідомляв, що в серпні в Україні впав попит на вживані авто з-за кордону — порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%;
  • у першому півріччі 2022 року українці привезли майже 66 тисяч вживаних легковиків з Німеччини. Це майже третина від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн ЄС;
  • завдяки дії нульового розмитнення у першому півріччі 2022 року імпорт вживаних легковиків з Європи встановив рекорд. Найбільше машин українці привезли з сусідньої Польщі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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