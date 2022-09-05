Які авто найчастіше купують українці в Німеччині — Finance.ua

Які авто найчастіше купують українці в Німеччині Вчора 01:41 — Технології&Авто

Які авто найчастіше купують українці в Німеччині

У першому півріччі 2022 року українці привезли майже 66 тисяч вживаних легковиків з Німеччини. Це майже третина від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн ЄС.

Німецькі автівки користуються популярністю в Україні через їх хорошу репутацію. Вважається, що вживані авто прибувають з цієї країни в кращому стані й хорошою історією обслуговування.

Отож, 15 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Німеччини до України протягом січня-червня 2022 року:

Volkswagen Golf — 5 867 шт., середня ціна $1 895 Volkswagen Passat — 4 336 шт., $2 697 Skoda Octavia — 2 731 од., $2 265 Volkswagen Touran — 2 570 шт., $2 240 Opel Astra — 1 938$ шт., 1 702 Renault Megane — 1 922 шт., $1 870 Opel Zafira — 1 874 шт., $1 633 Audi A4 — 1 701 од., $2 779 Ford Focus — 1 673 шт., $1 645 Audi A6 — 1 604 шт., $4 162 Renault Scenic — 1 532 шт., $1 648 Mercedes-Benz E-Class — 1 480 шт., $4 160 Skoda Fabia — 1 314 од., $1 214 BMW 3 Series — 1 188 шт., $2 897 BMW 5 Series — 976 шт., $5 557

Середня ціна автомобіля з Німеччини у першому півріччі 2022 року склала $3516.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.