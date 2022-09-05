Які авто найчастіше купують українці в Німеччині — Finance.ua

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Які авто найчастіше купують українці в Німеччині

Технології&Авто
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Які авто найчастіше купують українці в Німеччині
Які авто найчастіше купують українці в Німеччині
У першому півріччі 2022 року українці привезли майже 66 тисяч вживаних легковиків з Німеччини. Це майже третина від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн ЄС.
Німецькі автівки користуються популярністю в Україні через їх хорошу репутацію. Вважається, що вживані авто прибувають з цієї країни в кращому стані й хорошою історією обслуговування.
Отож, 15 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Німеччини до України протягом січня-червня 2022 року:
  1. Volkswagen Golf — 5 867 шт., середня ціна $1 895
  2. Volkswagen Passat — 4 336 шт., $2 697
  3. Skoda Octavia — 2 731 од., $2 265
  4. Volkswagen Touran — 2 570 шт., $2 240
  5. Opel Astra — 1 938$ шт., 1 702
  6. Renault Megane — 1 922 шт., $1 870
  7. Opel Zafira — 1 874 шт., $1 633
  8. Audi A4 — 1 701 од., $2 779
  9. Ford Focus — 1 673 шт., $1 645
  10. Audi A6 — 1 604 шт., $4 162
  11. Renault Scenic — 1 532 шт., $1 648
  12. Mercedes-Benz E-Class — 1 480 шт., $4 160
  13. Skoda Fabia — 1 314 од., $1 214
  14. BMW 3 Series — 1 188 шт., $2 897
  15. BMW 5 Series — 976 шт., $5 557
Середня ціна автомобіля з Німеччини у першому півріччі 2022 року склала $3516.
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За матеріалами:
MMR
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