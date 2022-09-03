Топ-15 вживаних авто з Польщі та їхні ціни — Finance.ua

Топ-15 вживаних авто з Польщі та їхні ціни Вчора 21:17 — Особисті фінанси

Топ-15 вживаних авто з Польщі та їхні ціни

Завдяки дії нульового розмитнення у першому півріччі 2022 року імпорт вживаних легковиків з Європи встановив рекорд. Найбільше машин українці привезли з сусідньої Польщі.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

З січня по червень українці привезли 89,2 тис. вживаних легковиків з Польщі.

Це — 36,9% від загальної кількості авто, які імпортували протягом цього періоду з країн Євросоюзу. Особливо активно машини звідти везли з квітня, з моменту ухвалення так званого нульового розмитнення.

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При цьому частка автомобілів з Польщі зросла не суттєво: з 35% у січні до 37,5% в червні. Проте кількісно машин з Польщі везли майже у шість разів більше: 5,7 тисячі в січні проти 34,2 тисячі у червні. Втім, це зростання було пропорційним — відповідно до загальних рекордних показників імпорту завдяки можливості оформлення без митних платежів.

Скільки коштують машини з Польщі

Абсолютна більшість вживаних автомобілів з Польщі (91,5%) коштували менше як 5 тисяч доларів. Найбільше ж мали попит легковики ціною від $1 до $2 тисяч — таких було 36,7% або ж 32,7 тисячі кількісно. Середня ціна автомобіля з Польщі у першому півріччі-2022 склала $2 565.

eauto.org.ua

Враховуючи, що розмитнення було нульовим, тобто митні платежі були відсутніми та ціна в договорі купівлі-продажу ні на що не впливала, можна припустити, що кількість занижень вартості авто була мінімальною.

Які моделі авто привозили з Польщі

Першість у топі автомобілів з Польщі отримав абсолютний лідер продажів на українському авторинку, Volkswagen Passat — їх експортували 6,4 тисячі. Середня вартість такої моделі в Польщі склала $2 059.

Друге місце зайняв ще один Volkswagen — Golf, середньою вартістю $1 585. Таких з Польщі привезли 4,9 тисячі. Трійку замикає Skoda Octavia: 3,9 тис. шт., середня вартість — $2 111.

Загалом рейтинг вживаних автомобілів з Польщі не містить жодних несподіванок, повністю відповідає сьогоднішній картині ринку та відповідає сучасним тенденціям імпорту.

eauto.org.ua

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