Попит на вживані авто серед українців скоротився — Finance.ua

Попит на вживані авто серед українців скоротився Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Попит на вживані авто серед українців скоротився

У серпні в Україні впав попит на вживані авто з-за кордону — порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

«За минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась у тричі меншою за показник серпня 2021 року», — сказано в повідомленні.

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Топ-5 вживаних автівок серпня:

найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 987 Гольфів;

другий результат у Renault Megane — 841 розмитнених і зареєстрованих авто;

на третьому місці Volkswagen Passat — 773;

продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 499 українців.

замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 од.

Загалом, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше, ніж торік, та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.

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