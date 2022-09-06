Попит на вживані авто серед українців скоротився — Finance.ua

Попит на вживані авто серед українців скоротився
У серпні в Україні впав попит на вживані авто з-за кордону — порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.
«За минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась у тричі меншою за показник серпня 2021 року», — сказано в повідомленні.
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Топ-5 вживаних автівок серпня:
- найчастіше на українські номери у серпні переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf. Впродовж місяця українці зареєстрували 987 Гольфів;
- другий результат у Renault Megane — 841 розмитнених і зареєстрованих авто;
- на третьому місці Volkswagen Passat — 773;
- продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 499 українців.
- замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 од.
Загалом, з січня по серпень 2022 року, українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 9% більше, ніж торік, та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.
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