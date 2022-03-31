Виробник двигунів для російських Superjet100 зупинив їх техобслуговування та ремонт — Finance.ua
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Виробник двигунів для російських Superjet100 зупинив їх техобслуговування та ремонт

Вчора 13:30Фондовий ринок
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Російсько-французька компанія PowerJet припинила техобслуговування і ремонт двигунів SaM146 для літаків Superjet 100. Припинено постачання запчастин.
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
PowerJet, яка зареєстрована у Франції, повідомила про зупинку дії контракту після того, як набули чинності санкції ЄС та США проти Росії. Компанія припинила постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, у тому числі повернення відремонтованих двигунів, а також надання їх у користування на умовах лізингу.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну авіакомпанії припинили використовувати російську територію. У зв’язку з цим в уряді рф стали обговорювати націоналізацію повітряних суден, які належать іноземним компаніям. На початку березня Airbus припинив технічне обслуговування літаків авіакомпаній рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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