Викрали телефон і тепер він у росії: як захистити особисті дані — Finance.ua

Викрали телефон і тепер він у росії: як захистити особисті дані

Вчора 11:45 — Кримінал

З початку військового нападу росії на Україну правоохоронці повсякчас фіксують випадки мародерства, зокрема і викрадення окупантами гаджетів українців. Про це свідчать дані Кіберполіції України.

Експерти міжнародної IT-компанії GlobalLogic розповіли, як захистити особисту інформацію на своїх пристроях під час війни та що робити, якщо девайс втрачено.

Превентивні засоби безпеки: біометрія обличчя, відбиток пальця, складні паролі, двофакторна автентифікація. На їх важливості наголосили також експерти Кіберполіції та Міністерства цифрової трансформації України.

Телефони та ноутбуки — головне сховище особистої інформації та конфіденційних даних. Незахищена техніка може призвести до втрати не лише родинних фото, а й доступу до банківських карток та важливих документів.

Як захистити дані на телефоні або ноутбуці

Зберігайте дані в хмарних сховищах. Вони мають опцію додаткового шифрування, тож зловмисник не зможе скористатись інформацією. У разі втрати девайсу, користувач зможе увійти у сховище з іншого пристрою та видалити локальну копію всіх файлів. Не зберігайте все в одній хмарі. Поділіть інформацію між різними сховищами, як ICloud, Google Drive, Microsoft OneDrive тощо. Навіть у разі зламу однієї з хмар, зловмисник не отримає всі ваші дані. Вмикайте двофакторну аутентифікацію до соціальних мереж та інтернет-банкінгу, користуйтесь безпечними мессенджерами. У випадку втрати телефону викрадач не зможе увійти до акаунту без доступу до SIM-картки, навіть якщо вгадає пароль.

Експерти радять регулярно змінювати паролі та використовувати унікальні комбінації для різних акаунтів, а також використовувати біометрію обличчя та відбиток пальця.

Що робити, якщо пристрій все ж викрали

В першу чергу українцям, що втратили свої гаджети, радять заблокувати SIM-картку, яка використовувалась у пристрої.

Експерти радять вивчити можливості операційної системи свого пристрою — більшість сучасних систем дозволяють віддалено видалити файли або заблокувати доступ до телефону або ноутбуку.

«Кожна операційна система має свій посібник із безпеки. Наприклад, android та iOS-пристрій можна відстежити за геолокацією, якщо ця опція була увімкнена — користувач побачить, де востаннє був пристрій, і зможе заблокувати до нього доступ. Для цього потрібно зайти в аккаунт із іншого девайсу, також деякі виробники пристроїв дозволяють віддалено видалити файли», — додає Орхан Гасімов.

Якщо ваш пристрій викрали, обов’язково зверніться до Національної поліції України. Це можна зробити у найближчому відділенні поліції або зателефонувавши на спеціальну лінію 102.

Ця інформація фіксується та допомагає правоохоронним органам у документуванні військових злочинів та притягненню до відповідальності російських загарбників.

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