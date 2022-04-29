Викрали телефон і тепер він у росії: як захистити особисті дані — Finance.ua

З початку військового нападу росії на Україну правоохоронці повсякчас фіксують випадки мародерства, зокрема і викрадення окупантами гаджетів українців. Про це свідчать дані Кіберполіції України.
Експерти міжнародної IT-компанії
GlobalLogic розповіли, як захистити особисту
інформацію на своїх пристроях під час
війни та що робити, якщо девайс втрачено.
Превентивні засоби безпеки: біометрія обличчя,
відбиток пальця, складні паролі,
двофакторна автентифікація. На їх
важливості наголосили також експерти
Кіберполіції та Міністерства цифрової
трансформації України.
Телефони та ноутбуки — головне
сховище особистої інформації та
конфіденційних даних. Незахищена техніка
може призвести до втрати не лише родинних
фото, а й доступу до банківських карток
та важливих документів.
Як захистити дані на телефоні або
ноутбуці
Зберігайте дані в хмарних сховищах.
Вони мають опцію додаткового шифрування,
тож зловмисник не зможе скористатись
інформацією. У разі втрати девайсу,
користувач зможе увійти у сховище з
іншого пристрою та видалити локальну
копію всіх файлів.
Не зберігайте все в одній хмарі.
Поділіть інформацію між різними
сховищами, як ICloud,
Google Drive, Microsoft OneDrive тощо. Навіть у разі
зламу однієї з хмар, зловмисник не
отримає всі ваші дані.
Вмикайте двофакторну аутентифікацію
до соціальних мереж та інтернет-банкінгу,
користуйтесь безпечними
мессенджерами. У
випадку втрати телефону викрадач не
зможе увійти до акаунту без доступу до
SIM-картки, навіть якщо вгадає пароль.
Експерти радять регулярно змінювати
паролі та використовувати унікальні
комбінації для різних акаунтів, а також
використовувати біометрію обличчя та
відбиток пальця.
Що робити, якщо пристрій все ж викрали
В першу чергу українцям, що втратили
свої гаджети, радять заблокувати
SIM-картку, яка використовувалась у
пристрої.
Експерти радять вивчити можливості
операційної системи свого пристрою —
більшість сучасних систем дозволяють
віддалено видалити файли або заблокувати
доступ до телефону або ноутбуку.
«Кожна операційна система має свій
посібник із безпеки. Наприклад, android та
iOS-пристрій можна відстежити за
геолокацією, якщо ця опція була увімкнена
— користувач побачить, де востаннє був
пристрій, і зможе заблокувати до нього
доступ. Для цього потрібно зайти в
аккаунт із іншого девайсу,також
деякі виробники пристроїв дозволяють
віддалено видалити файли», — додає
Орхан Гасімов.
Якщо ваш пристрій викрали, обов’язково
зверніться до Національної поліції
України. Це можна зробити у найближчому
відділенні поліції або зателефонувавши
на спеціальну лінію 102.
Ця інформація
фіксується та допомагає правоохоронним
органам у документуванні військових
злочинів та притягненню до відповідальності
російських загарбників.