Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру — Finance.ua

Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру Сьогодні 10:04 — Нерухомість

Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру

На вторинному ринку нерухомості Києва є широкий вибір пропозицій, проте ціни на квартири значно варіюються залежно від району столиці.

Про те, скільки коштують квартири в Києві на «вторинці», йдеться у статистиці порталу ЛУН.

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Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів. Ця сума може служити орієнтиром для тих, хто шукає житло в Деснянському районі.

Де найдорожче

На Печерську традиційно найвищі ціни на нерухомість — у середньому 112 500 доларів за однокімнатну квартиру.

Шевченківський район також відзначається високими цінами, але вони значно нижчі, середня вартість становить 79 тис. доларів.

У Києві схожі ціни на житло можна знайти в:

Оболонському районі — 53 700 доларів;

Солом’янському — 58 тис. доларів;

Подільському — 58 тис. доларів;

Дніпровському — 59 900 доларів.

Щодо двокімнатних квартир, найдешевші пропозиції можна знайти в Деснянському районі за 56 700 доларів.

Найвищі ціни за такий тип житла спостерігаються на Печерську, де вони становлять в середньому 170 тис. доларів.

Трикімнатні квартири на Печерську у середньому коштують 299 000 доларів, тоді як в Деснянському районі їх можна придбати за 71 000 доларів.

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В інших районах ціни також відрізняються: у Святошинському вони становлять 87 тис. доларів, а в Дніпровському — 99 тис. доларів.

Нагадаємо, невеликі квартири, попри війну, користуються попитом в Україні, а ціни на нерухомість у великих містах залишаються стабільними. Інвестиції в нерухомість можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі, а ось оренда житла може дати психологічний комфорт.

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