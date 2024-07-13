Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру

Нерухомість
66
Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру
Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру
На вторинному ринку нерухомості Києва є широкий вибір пропозицій, проте ціни на квартири значно варіюються залежно від району столиці.
Про те, скільки коштують квартири в Києві на «вторинці», йдеться у статистиці порталу ЛУН.
Читайте також
Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів. Ця сума може служити орієнтиром для тих, хто шукає житло в Деснянському районі.

Де найдорожче

На Печерську традиційно найвищі ціни на нерухомість — у середньому 112 500 доларів за однокімнатну квартиру.
Шевченківський район також відзначається високими цінами, але вони значно нижчі, середня вартість становить 79 тис. доларів.
У Києві схожі ціни на житло можна знайти в:
  • Оболонському районі — 53 700 доларів;
  • Солом’янському — 58 тис. доларів;
  • Подільському — 58 тис. доларів;
  • Дніпровському — 59 900 доларів.
Вторинний ринок: де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру
Щодо двокімнатних квартир, найдешевші пропозиції можна знайти в Деснянському районі за 56 700 доларів.
Найвищі ціни за такий тип житла спостерігаються на Печерську, де вони становлять в середньому 170 тис. доларів.
Трикімнатні квартири на Печерську у середньому коштують 299 000 доларів, тоді як в Деснянському районі їх можна придбати за 71 000 доларів.
Читайте також
В інших районах ціни також відрізняються: у Святошинському вони становлять 87 тис. доларів, а в Дніпровському — 99 тис. доларів.
Нагадаємо, невеликі квартири, попри війну, користуються попитом в Україні, а ціни на нерухомість у великих містах залишаються стабільними. Інвестиції в нерухомість можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі, а ось оренда житла може дати психологічний комфорт.
На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Це надійний спосіб убезпечити себе від фінансових витрат, які можуть виникнути, якщо ваше майно пошкоджується або знищується, навіть через військові події. Дізнавайтеся більше за посиланням нижче:

Страхування житла від наслідків «прильоту"🏠

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.