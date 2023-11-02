Власники криптовалюти біткоїн встановили історичний рекорд — Finance.ua

Власники криптовалюти біткоїн встановили історичний рекорд Сьогодні 05:21 — Криптовалюта

Власники криптовалюти біткоїн встановили історичний рекорд

За даними Glassnode, кількість біткоїн-гаманців, що перебувають у зоні прибутку, становить 39,1 млн. У відсотковому відношенні - понад 80% адрес. Це стало найвищим показником за всю історію існування криптовалюти.

На момент написання новини BTC торгується за $34 431, що на 50% нижче, ніж під час максимумів у 2021 році. Проте аналітики зафіксували, що рекордна кількість біткоїн-адрес виходить у прибуток.

Наразі показник становить 39,1 млн. Попередній пік спостерігався у листопаді 2021 року на позначці 38,1 млн. Загальна кількість адрес з ненульовим балансом досягла 48,3 млн. У відсотковому відношенні прибуткові адреси перебувають на рівні 18-місячного максимуму 81,1%. Згідно з Glassnode, лише за останні два місяці показник збільшився одразу на 20%.

Число збиткових біткоїн-адрес опустилося до 9 млн. Для порівняння, у грудні минулого року, незадовго після краху FTX, їх кількість перевищувала 20 млн.

Останні кілька тижнів вартість флагманської криптовалюти активно збільшується. Так, за два тижні приріст склав 20.9%, згідно з CoinGecko. Основна причина позитивної динаміки — очікування запуску спотових ETF на біткоїн. На думку багатьох учасників ринку, схвалення нового інструменту Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) зробить BTC доступним для ширшої аудиторії і залучить в індустрію великих інвесторів.

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