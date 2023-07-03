Влада Словаччини схвалила зниження податків на криптовалюти — Finance.ua

Влада Словаччини схвалила зниження податків на криптовалюти Сьогодні 06:13 — Криптовалюта

Влада Словаччини схвалила зниження податків на криптовалюти

Законодавці в парламенті Словаччини схвалили поправку, яка знизить податки на криптовалюти.

Про це пише Coindesk

Поправка знижує індивідуальний податок на прибуток від продажу криптовалют, що зберігаються більше року після придбання, до 7%, що значно нижче від поточних ставок у 19% та 25%. Крім того, криптовалютні платежі до 2400 євро ($2600) не будуть оподатковуватися.

Поправка також звільняє криптодоходи від внеску до фонду медичного страхування. За оцінками Міністерства фінансів, фінансовий ефект від поправки становитиме близько 30 мільйонів євро на рік. Це рішення було ухвалено після того, як Словаччина прийняла поправку до конституції для захисту використання готівки на тлі дискусій про цифрове євро.

Нещодавно в ЄС ухвалили правила Markets in Crypto-Assets (MiCA), щоб створити сприятливі умови для діяльності цифрових активів.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.