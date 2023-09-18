Влада планує розмінувати всю Україну за 5−7 років після завершення війни — Finance.ua
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Влада планує розмінувати всю Україну за 5−7 років після завершення війни

Казна та Політика
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Влада планує розмінувати всю Україну за 5−7 років після завершення війни
Влада планує розмінувати всю Україну за 5−7 років після завершення війни
Українська влада має мету розмінувати всю територію України за 5−7 років після завершення війни.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції в Києві.
Шмигаль зазначив, що Україна створила необхідну інфраструктуру для гуманітарного розмінування. За його словами, всі державні інституції працюють над вирішенням відповідної проблеми, а координує цей процес перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
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Прем'єр-міністр поінформував, що Україна готується до міжнародного форуму щодо гуманітарного розмінування, який відбудеться в жовтні у хорватському Загребі. Під час цього заходу українська влада вкотре скоординується з партнерами у відповідній сфері.
«Україна, на жаль, зараз є лідером за кількістю замінованих земель, але я вас запевняю, що Україна буде лідером в частині гуманітарного і загалом розмінування. За оцінками вчених, нам потрібні десятки, а може й сотні, років, якщо брати стандартні технології розмінування. У нас є амбіція — завершити розмінування масштабних аграрних земель упродовж 3 років після визволення територій. І загалом — до 5−7 років завершити розмінування всієї території України», — додав глава уряду.
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Шмигаль наголосив, що для досягнення цієї мети Україна активно працює з міжнародними партнерами і технологічними компаніями. «Ми будемо використовувати для цього дрони, як сучасні технології. Уже опрацювали з партнерами залучення гуманітарної допомоги, додаткових машин, роботів. Уже розпочинаємо будівництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв. Це все в роботі», — розповів він.
Водночас Прем'єр-міністр повідомив, що наразі обстежено 190 тисяч гектарів сільгоспземель із першочергових 470 тисяч гектарів, які визначено пріоритетними для розмінування.
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Як повідомлялося, станом на березень 2023 року загальна площа замінованих територій в Україні внаслідок російської агресії становила 174 тисяч квадратних кілометрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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