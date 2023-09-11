У рамках розмінування треба обстежити 470 тисяч гектарів сільгоспземель — Міноборони — Finance.ua
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У рамках розмінування треба обстежити 470 тисяч гектарів сільгоспземель — Міноборони

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Відповідно до Плану розмінування сільськогосподарських земель, на деокупованих територіях потрібно обстежити 470 тис. гектарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Ідеться про території в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
«На виконання цього завдання залучається понад 1000 спеціалістів та 17 машин механізованого розмінування від Збройних сил України, Держспецтрансслужби, ДСНС, Національної гвардії, Національної поліції та операторів протимінної діяльності», — повідомили в міністерстві.
Там уточнили, що наразі обстежили майже 188,6 тис га сільськогосподарських земель, із яких 124 тис га потребують очищення.
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У рамках оперативного реагування вже очистили 76 223 га, ще понад 7,8 тис. га потребують заходів гуманітарного розмінування, яке здійснюють оператори протимінної діяльності.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд Хорватії пожертвував 1 мільйон євро для гуманітарного розмінування українських сільськогосподарських земель, щоб допомогти українським фермерам відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від вибухонебезпечних залишків війни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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