В Україні випробовують власну машину для розмінування — Finance.ua

В Україні випробовують власну машину для розмінування Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

Окрім появи західної техніки, в Україні намагаються створювати вітчизняні екземпляри для виконання робіт із розмінування територій.

В умовах війни в Україні потрібна не лише військова техніка. Так, наразі однією з головних проблем для повоєнної України стануть заміновані території. Розв’язувати цю проблему спробували машинобудівники з Харкова, які презентували Юлії Свириденко свою інноваційну розробку.

Так, українські інженери розробили безпілотний трактор для розмінування на базі Т-150, який дозволить ефективно та найголовніше — безпечно очищати забруднені мінами території. Подібне компонування та наявність великої кількості старих тракторів як основа проекту робить український аналог у 10 разів дешевшим за закордонний.

Оператор комплексу працює віддалено та має спеціальний пульт з усіма необхідними кнопками, джойстиками та камерою, які дозволяють максимально ефективно керувати важкою технікою. У похідному стані протимінний трал — причіп, у робочому — трактор їде задньою частиною вперед, що дозволить розмінувати територію перед собою.

Щоб захистити трактор загалом та його органи управління, кабіна та відсік із двигуном обшиті бронелистами. У Мінекономіки заявили, що зацікавлені у масштабуванні виробництва такої техніки, оскільки темпи розмінування України потрібно прискорювати, а особливо гостро це питання постане після повернення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року.

MMR За матеріалами:

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