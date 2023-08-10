В Україні випробовують власну машину для розмінування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні випробовують власну машину для розмінування

Казна та Політика
40
Окрім появи західної техніки, в Україні намагаються створювати вітчизняні екземпляри для виконання робіт із розмінування територій.
В умовах війни в Україні потрібна не лише військова техніка. Так, наразі однією з головних проблем для повоєнної України стануть заміновані території. Розв’язувати цю проблему спробували машинобудівники з Харкова, які презентували Юлії Свириденко свою інноваційну розробку.
Так, українські інженери розробили безпілотний трактор для розмінування на базі Т-150, який дозволить ефективно та найголовніше — безпечно очищати забруднені мінами території. Подібне компонування та наявність великої кількості старих тракторів як основа проекту робить український аналог у 10 разів дешевшим за закордонний.
Оператор комплексу працює віддалено та має спеціальний пульт з усіма необхідними кнопками, джойстиками та камерою, які дозволяють максимально ефективно керувати важкою технікою. У похідному стані протимінний трал — причіп, у робочому — трактор їде задньою частиною вперед, що дозволить розмінувати територію перед собою.
Щоб захистити трактор загалом та його органи управління, кабіна та відсік із двигуном обшиті бронелистами. У Мінекономіки заявили, що зацікавлені у масштабуванні виробництва такої техніки, оскільки темпи розмінування України потрібно прискорювати, а особливо гостро це питання постане після повернення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.