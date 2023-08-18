Техніку для розмінування закуплять за кошти держбюджету — Finance.ua

Техніку для розмінування закуплять за кошти держбюджету Сьогодні 17:12

У Верховній Раді зареєстрований проект змін до державного бюджету на 2024 року. Пропонується провести перерозподіл коштів та виділити на закупівлю техніки для розмінування 576 млн гривень.

Про це повідомляється в проекті закону № 9618

Пропонується встановити за загальним фондом держбюджету видатки розвитку за новими бюджетними програмами: «Закупівля спеціальної техніки для розмінування» для Міноборони на 400 млн гривень та 176 млн гривень для Нацгвардії. Кошти візьмуть з резервного фонду бюджету.

Обґрунтування проекту

Як зазначається в пояснювальній записці, з перших днів повномасштабного вторгнення питання забезпечення Сил оборони України військовою та іншою технікою відіграє ключову роль у можливості здійснення оборонних та контрнаступальних дій з метою деокупації українських територій.

«За декілька місяців активного контрнаступу, ми втратили багато спеціальної техніки для розмінування. Окрім того, кількість техніки для розмінування, яку отримала Україна від країн Заходу, жодним чином не можна порівняти із загальним обсягом потреб української армії», — йдеться в повідомленні.

Російська армія щільно замінувала протитанковими та протипіхотними мінами ділянки фронту, що розташовані перед їхніми укріпленими оборонними рубежами. «Це значно сповільнює швидкість просування Сил оборони України, адже є нестача у кількості спеціальної техніки для розмінування», — зазначили автори.

Водночас оборонно-промисловий комплекс України має змогу виробляти засоби розмінування на державних підприємствах. Зважаючи на отриману інформацію (з грифом «Для службового користування») від Сил оборони України щодо потреб у забезпеченні технікою, а також отримавши інформацію від АТ «Українська оборонна промисловість» щодо виробничих спроможностей законопроектом пропонується передбачити виділення додаткових коштів, йдеться в документі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.