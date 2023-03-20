Вкладникам Банку Форвард виплатили вже 1 млрд грн — Finance.ua

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Вкладникам Банку Форвард виплатили вже 1 млрд грн

Кредит&Депозит
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Вкладникам Банку Форвард виплатили вже 1 млрд грн
Вкладникам Банку Форвард виплатили вже 1 млрд грн
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам Банку Форвард близько 1 млрд грн гарантованого відшкодування, що складає понад 67% загальної суми гарантованих виплат.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
«Вкладники Банку Форвард, ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів, отримали вже близько 1 млрд грн гарантованого відшкодування. Це понад 67% загальної суми гарантованих виплат, що належать до виплати вкладникам банку», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що завдяки дії норми про повне відшкодування коштів за вкладами на період військового стану, вкладники Банку Форвард отримують свої кошти в обсязі 100% суми вкладу, у тому числі — відсотки, нараховані на кінець дня 7 лютого. Гарантії поширюються на усіх вкладників-фізичних осіб, включно з ФОПами.
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«Загальна сума вкладів у Банку, на які поширюються гарантії, складає 1,48 млрд грн», — повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Наталія Рудуха.

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За матеріалами:
Finance.ua
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