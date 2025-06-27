Війна на Близькому Сході загрожує сповільнити зростання економіки ЄС — Finance.ua
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Війна на Близькому Сході загрожує сповільнити зростання економіки ЄС

Світ
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Війна на Близькому Сході загрожує сповільнити зростання економіки ЄС
Війна на Близькому Сході загрожує сповільнити зростання економіки ЄС
Війна між Ізраїлем та Іраном становить серйозний ризик для економічної стабільності в єврозоні.
Про це заявив віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос, пише 24 Канал із посиланням Wall Street Journal.
За словами де Гіндоса, основним наслідком війни є зростання цін на нафту та газ. Це гальмує розвиток економіки країн ЄС, які досі значною мірою залежать від імпорту енергоресурсів, попри активне впровадження відновлюваних джерел енергії.
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Хоча останніми днями ціни на енергоносії дещо знизились, ринки залишаються нестабільними, оскільки загроза ескалації конфлікту зберігається.
Де Гіндос наголосив, що поточна ситуація може стримати зростання економіки єврозони, а також вплинути на інфляцію.
Крім загроз із Близького Сходу, Євросоюз може зіткнутися з підвищенням мит на експорт до США. Навіть у разі успішних переговорів, ця загроза лишається. Віцепрезидент ЄЦБ застеріг, що такі заходи з боку США можуть уповільнити економічне зростання та посилити інфляційний тиск.
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Щоб втримати інфляцію на рівні 2%, можуть знадобитися подальші зниження облікових ставок, припускає де Гіндос. Він також підкреслив, що відповіддю на посилення геополітичної невизначеності та зростанню глобальних ризиків має стати посилення європейської інтеграції.
Нагадаємо, за попередніми підрахунками, втрати Ізраїлю під час 12-денної війни з Іраном сягнули 10 мільярдів шекелів (близько 3 мільярдів доларів). Ці кошти потрібні для ремонту пошкоджених ракетами будівель і компенсацій місцевому бізнесу.
Таку оцінку озвучили в Міністерстві фінансів Ізраїлю та податковій службі. За словами директора Податкового управління Шая Агароновича, який відповідає за виплати компенсацій, це — найбільші руйнування в історії країни.
За матеріалами:
Телеканал 24
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