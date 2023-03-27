Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT

Казна та Політика
119
Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT
Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT, Фото: Wikimedia Commons
ДП «Антонов» проводить переговори з європейськими, американськими та азіатськими авіаційними компаніями, а також із потенційними замовниками майбутніх вантажних рейсів для літака «Мрія».
Про це пише The New York Times. Підприємство оголосило про початок проєктних робіт, але складання нового літака відкладено до закінчення війни.
Наразі робітники по частинах розбирають уламки гігантського вантажного літака «Мрія» і планують побудувати новий із уцілілих частин.
Читайте також
Порівняно з необхідністю відбудови України, робота щодо літака навряд чи є головним пріоритетом з гуманітарної точки зору. Але частково він задуманий як джерело натхнення, за словами керівників авіаційної компанії «Антонов».
Кажуть, що якщо щось таке гігантське та складне, як цей літак, може бути відновлено, то й решта країни зможе.
«У людей має бути надія, — сказав Владислав Власик, заступник директора та головний інженер „Антонова“. — Вони мають знати, що цей літак не покинутий. Так, роботи багато, але ми працюємо».
Читайте також
Авіаційний аналітик Валерій Романенко вважає, що «Антонов» має зосередитись лише на тому, щоб «робити щось термінове для збройних сил» під час війни, наприклад, на створенні безпілотників.
Минулого тижня компанія оголосила про початок проєктних робіт, але заявила, що складання нового лайнера буде відкладено до закінчення війни.
Місце для вашої реклами
Нині робітники відгвинчують те, що можуть, від уламків «Мрії», а інженери розробляють плани використання цих врятованих частин, поряд із запасними частинами, двигунами від аналогічного літака і давно законсервованим додатковим фюзеляжем — для будівництва нової «Мрії», каже керівник компанії.
Очікується, що відновлення коштуватиме приблизно $500 млн, і фінансування ще не виділено.
Читайте також
В «Антонові» повідомили, що літак має комерційний потенціал — коли його фрахтують компанії енергетичної галузі, наприклад, для перевезення величезних одиниць обладнання по всьому світу, погодинна вартість становить близько 32 000 доларів. У компанії також заявили, що літак безцінний як символ України.
Але колишній інженер «Антонова» Анатолій Вовнянко заявив, що не вірить, що компанія колись окупить свої витрати за рахунок комерційних чартерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.