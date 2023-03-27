Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT — Finance.ua

Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Відбудова «Мрії»: «Антонов» веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів – NYT, Фото: Wikimedia Commons

ДП «Антонов» проводить переговори з європейськими, американськими та азіатськими авіаційними компаніями, а також із потенційними замовниками майбутніх вантажних рейсів для літака «Мрія».

Про це пише The New York Times. Підприємство оголосило про початок проєктних робіт, але складання нового літака відкладено до закінчення війни.

Наразі робітники по частинах розбирають уламки гігантського вантажного літака «Мрія» і планують побудувати новий із уцілілих частин.

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Порівняно з необхідністю відбудови України, робота щодо літака навряд чи є головним пріоритетом з гуманітарної точки зору. Але частково він задуманий як джерело натхнення, за словами керівників авіаційної компанії «Антонов».

Кажуть, що якщо щось таке гігантське та складне, як цей літак, може бути відновлено, то й решта країни зможе.

«У людей має бути надія, — сказав Владислав Власик, заступник директора та головний інженер „Антонова“. — Вони мають знати, що цей літак не покинутий. Так, роботи багато, але ми працюємо».

Авіаційний аналітик Валерій Романенко вважає, що «Антонов» має зосередитись лише на тому, щоб «робити щось термінове для збройних сил» під час війни, наприклад, на створенні безпілотників.

Минулого тижня компанія оголосила про початок проєктних робіт, але заявила, що складання нового лайнера буде відкладено до закінчення війни.

Нині робітники відгвинчують те, що можуть, від уламків «Мрії», а інженери розробляють плани використання цих врятованих частин, поряд із запасними частинами, двигунами від аналогічного літака і давно законсервованим додатковим фюзеляжем — для будівництва нової «Мрії», каже керівник компанії.

Очікується, що відновлення коштуватиме приблизно $500 млн, і фінансування ще не виділено.

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В «Антонові» повідомили, що літак має комерційний потенціал — коли його фрахтують компанії енергетичної галузі, наприклад, для перевезення величезних одиниць обладнання по всьому світу, погодинна вартість становить близько 32 000 доларів. У компанії також заявили, що літак безцінний як символ України.

Але колишній інженер «Антонова» Анатолій Вовнянко заявив, що не вірить, що компанія колись окупить свої витрати за рахунок комерційних чартерів.

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