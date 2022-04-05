Відбудова мостів на Київщині: у Мінінфраструктури назвали строки — Finance.ua

Відбудова мостів на Київщині: у Мінінфраструктури назвали строки

Вчора 11:17 — Казна та Політика

Фото: Олександр Маркушин/Facebook

На відбудову кожного зруйнованого моста у Київській області за попередніми розрахунками знадобиться 2-3 місяці.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Telegram.

У Мінінфраструктури нагадали, що за попередньою інформацією, внаслідок злочинних дій росії зруйновано:

міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;

міст між с. Буча та м. Ірпінь;

міст через р. Буча, на дорозі Т-10—01;

міст на дорозі Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня км 6+000;

міст на дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин км 23+000 через р. Ірпінь в Гостомелі.

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«Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2–3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ — Чоп. План завершити роботи за пару тижнів. За місяць також плануємо відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого», — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, Служба автомобільних доріг у Київській області вже розпочала влаштування переправи на місці зруйнованого мосту та паралельно старт будівництва мосту на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу с. Стоянка.

Також почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під’їзд до Ірпеня.

Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошин — Клавдієво, «Укрзалізниця» розпочинає процес ремонту станції та колій. Роботи планується завершити протягом місяця.

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