Відбудова мостів на Київщині: у Мінінфраструктури назвали строки — Finance.ua
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Відбудова мостів на Київщині: у Мінінфраструктури назвали строки

Вчора 11:17Казна та Політика
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Фото: Олександр Маркушин/FacebookФото: Олександр Маркушин/Facebook
На відбудову кожного зруйнованого моста у Київській області за попередніми розрахунками знадобиться 2-3 місяці.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Telegram.
У Мінінфраструктури нагадали, що за попередньою інформацією, внаслідок злочинних дій росії зруйновано:
  • міст на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, Стоянка;
  • міст між с. Буча та м. Ірпінь;
  • міст через р. Буча, на дорозі Т-10—01;
  • міст на дорозі Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня км 6+000;
  • міст на дорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин км 23+000 через р. Ірпінь в Гостомелі.
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«Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2–3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ — Чоп. План завершити роботи за пару тижнів. За місяць також плануємо відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого», — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, Служба автомобільних доріг у Київській області вже розпочала влаштування переправи на місці зруйнованого мосту та паралельно старт будівництва мосту на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу с. Стоянка.
Також почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під’їзд до Ірпеня.
Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошин — Клавдієво, «Укрзалізниця» розпочинає процес ремонту станції та колій. Роботи планується завершити протягом місяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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