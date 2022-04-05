Відбудова мостів на Київщині: у Мінінфраструктури назвали строки — Finance.ua

«Найближчими днями почнемо відбудову зруйнованих мостів. За попередніми розрахунками — на кожен міст потрібно 2–3 місяці. Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ — Чоп. План завершити роботи за пару тижнів. За місяць також плануємо відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого», — розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, Служба автомобільних доріг у Київській області вже розпочала влаштування переправи на місці зруйнованого мосту та паралельно старт будівництва мосту на трасі М-06 Київ-Чоп, поблизу с. Стоянка.
Також почалося влаштування тимчасової дороги на будівництво нового мосту на маршруті Р-30 Під’їзд до Ірпеня.
Також для відновлення руху електричок на маршруті Святошин — Клавдієво, «Укрзалізниця» розпочинає процес ремонту станції та колій. Роботи планується завершити протягом місяця.